https://1prime.ru/20260302/strakhovka-867948295.html

Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке

Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ

Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке

Российские страховщики продлевают действие страховых полисов и расширяют страховое покрытие для туристов, оказавшихся на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T19:23+0300

2026-03-02T19:23+0300

2026-03-02T19:23+0300

экономика

бизнес

финансы

ближний восток

рф

оаэ

ингосстрах

альфастрахование

https://cdnn.1prime.ru/img/83143/89/831438916_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bed43e3c9c96d90c1d1d1a40749bc32c.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские страховщики продлевают действие страховых полисов и расширяют страховое покрытие для туристов, оказавшихся на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в ряде страховых компаний. В частности, "АльфаСтрахование" с 27 февраля 2026 гола автоматически продлила действие своих полисов для российских клиентов, которые в настоящее время находятся на Ближнем Востоке. "Учитывая непростую ситуацию, компания приняла решение сохранить для клиентов полноценную страховую защиту на весь период их пребывания за границей, чтобы при необходимости они могли обратиться за медицинской помощью. Продление не влечет дополнительных расходов для застрахованных", - сообщили в компании. Продление распространяется на страховые случаи, предусмотренные договором страхования. Кроме того, если поездка отменена в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, договор страхования можно расторгнуть и вернуть деньги. "СберСтрахование" расширило страховую защиту по программе страхования путешественников для клиентов, которых затронула ситуация на Ближнем Востоке. "Ранее такие обстоятельства входили в перечень исключений, однако для нас важно обеспечить людям всестороннюю поддержку в самых непростых ситуациях", - сообщил страховщик. Страховые компании "Ингосстрах", "Евроинс туристическое страхование", "Солидарность" и "Гелиос" также продлили действие полисов для туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за ситуации на Ближнем Востоке. Продление всех полисов осуществляется без дополнительной оплаты, страховое покрытие будет сохраняться до момента фактического прибытия застрахованного на территорию РФ. Таким образом, российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Омане, Саудовской Аравии или других странах, в том числе из-за невозможности улететь стыковочным рейсом, остаются застрахованными на весь период ожидания вылета.

https://1prime.ru/20260302/turisty-867940627.html

ближний восток

рф

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, ближний восток, рф, оаэ, ингосстрах, альфастрахование