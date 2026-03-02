Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/strakhovka-867948295.html
Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке
Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке
Российские страховщики продлевают действие страховых полисов и расширяют страховое покрытие для туристов, оказавшихся на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:23+0300
2026-03-02T19:23+0300
экономика
бизнес
финансы
ближний восток
рф
оаэ
ингосстрах
альфастрахование
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/89/831438916_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bed43e3c9c96d90c1d1d1a40749bc32c.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские страховщики продлевают действие страховых полисов и расширяют страховое покрытие для туристов, оказавшихся на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в ряде страховых компаний. В частности, "АльфаСтрахование" с 27 февраля 2026 гола автоматически продлила действие своих полисов для российских клиентов, которые в настоящее время находятся на Ближнем Востоке. "Учитывая непростую ситуацию, компания приняла решение сохранить для клиентов полноценную страховую защиту на весь период их пребывания за границей, чтобы при необходимости они могли обратиться за медицинской помощью. Продление не влечет дополнительных расходов для застрахованных", - сообщили в компании. Продление распространяется на страховые случаи, предусмотренные договором страхования. Кроме того, если поездка отменена в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, договор страхования можно расторгнуть и вернуть деньги. "СберСтрахование" расширило страховую защиту по программе страхования путешественников для клиентов, которых затронула ситуация на Ближнем Востоке. "Ранее такие обстоятельства входили в перечень исключений, однако для нас важно обеспечить людям всестороннюю поддержку в самых непростых ситуациях", - сообщил страховщик. Страховые компании "Ингосстрах", "Евроинс туристическое страхование", "Солидарность" и "Гелиос" также продлили действие полисов для туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за ситуации на Ближнем Востоке. Продление всех полисов осуществляется без дополнительной оплаты, страховое покрытие будет сохраняться до момента фактического прибытия застрахованного на территорию РФ. Таким образом, российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Омане, Саудовской Аравии или других странах, в том числе из-за невозможности улететь стыковочным рейсом, остаются застрахованными на весь период ожидания вылета.
https://1prime.ru/20260302/turisty-867940627.html
ближний восток
рф
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/89/831438916_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a9c1f09291444e2a23ad1c5de7db839.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, ближний восток, рф, оаэ, ингосстрах, альфастрахование
Экономика, Бизнес, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, ОАЭ, Ингосстрах, АльфаСтрахование
19:23 02.03.2026
 
Страховщики в России расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке

Страховщики РФ продлевают действие и расширяют страховки для туристов на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтраховой полис
Страховой полис - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Страховой полис. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские страховщики продлевают действие страховых полисов и расширяют страховое покрытие для туристов, оказавшихся на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в ряде страховых компаний.
В частности, "АльфаСтрахование" с 27 февраля 2026 гола автоматически продлила действие своих полисов для российских клиентов, которые в настоящее время находятся на Ближнем Востоке. "Учитывая непростую ситуацию, компания приняла решение сохранить для клиентов полноценную страховую защиту на весь период их пребывания за границей, чтобы при необходимости они могли обратиться за медицинской помощью. Продление не влечет дополнительных расходов для застрахованных", - сообщили в компании.
Продление распространяется на страховые случаи, предусмотренные договором страхования.
Кроме того, если поездка отменена в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, договор страхования можно расторгнуть и вернуть деньги.
"СберСтрахование" расширило страховую защиту по программе страхования путешественников для клиентов, которых затронула ситуация на Ближнем Востоке. "Ранее такие обстоятельства входили в перечень исключений, однако для нас важно обеспечить людям всестороннюю поддержку в самых непростых ситуациях", - сообщил страховщик.
Страховые компании "Ингосстрах", "Евроинс туристическое страхование", "Солидарность" и "Гелиос" также продлили действие полисов для туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Продление всех полисов осуществляется без дополнительной оплаты, страховое покрытие будет сохраняться до момента фактического прибытия застрахованного на территорию РФ.
Таким образом, российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Омане, Саудовской Аравии или других странах, в том числе из-за невозможности улететь стыковочным рейсом, остаются застрахованными на весь период ожидания вылета.
Турист с чемоданом
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
15:51
 
ЭкономикаБизнесФинансыБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФОАЭИнгосстрахАльфаСтрахование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала