МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель автопроизводителя Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV в РФ из-за возможного дефекта электрического ручного тормоза, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Subaru… Отзыву подлежат 5 467 автомобилей Subaru Legacy, Outback, XV, реализованных в период с 2015 года по 2019 год", - говорится на сайте ведомства. "Причина отзыва транспортных средств: во время эксплуатации автомобиля возможно разъединение разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора разъема", - добавляет Росстандарт.

