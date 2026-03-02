Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV - 02.03.2026
Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV
Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV - 02.03.2026, ПРАЙМ
Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV
Официальный представитель автопроизводителя Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV в РФ из-за возможного дефекта электрического ручного тормоза
2026-03-02T23:00+0300
2026-03-02T23:00+0300
экономика
бизнес
рф
subaru
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/82882/76/828827671_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_adea4f11d2a6656b08674939cc35ae58.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель автопроизводителя Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV в РФ из-за возможного дефекта электрического ручного тормоза, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Subaru… Отзыву подлежат 5 467 автомобилей Subaru Legacy, Outback, XV, реализованных в период с 2015 года по 2019 год", - говорится на сайте ведомства. "Причина отзыва транспортных средств: во время эксплуатации автомобиля возможно разъединение разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора разъема", - добавляет Росстандарт.
рф
бизнес, рф, subaru, росстандарт
Экономика, Бизнес, РФ, Subaru, Росстандарт
23:00 02.03.2026
 
Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV

Росстандарт: Subaru отзывает почти 5,5 тыс автомобилей Legacy, Outback, XV

© AFP / Kazuhiro Nogi Эмблема Subaru
Эмблема Subaru - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Эмблема Subaru. Архивное фото
© AFP / Kazuhiro Nogi
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель автопроизводителя Subaru отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей Legacy, Outback, XV в РФ из-за возможного дефекта электрического ручного тормоза, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Subaru… Отзыву подлежат 5 467 автомобилей Subaru Legacy, Outback, XV, реализованных в период с 2015 года по 2019 год", - говорится на сайте ведомства.
"Причина отзыва транспортных средств: во время эксплуатации автомобиля возможно разъединение разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора разъема", - добавляет Росстандарт.
Автомобиль Lada Vesta в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Доля российской техники на автомобильном рынке выросла до 59 процентов
