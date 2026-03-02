https://1prime.ru/20260302/tegeran-867938539.html
В центральной части Тегерана прогремели взрывы
В центральной части столицы Ирана Тегерана прогремело несколько взрывов, сообщило иранское агентство Tasnim.
ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. В центральной части столицы Ирана Тегерана прогремело несколько взрывов, сообщило иранское агентство Tasnim. Других подробностей оно не привело.
В центральной части Тегерана прогремели взрывы
