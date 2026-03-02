Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В центральной части Тегерана прогремели взрывы - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/tegeran-867938539.html
В центральной части Тегерана прогремели взрывы
В центральной части Тегерана прогремели взрывы - 02.03.2026, ПРАЙМ
В центральной части Тегерана прогремели взрывы
В центральной части столицы Ирана Тегерана прогремело несколько взрывов, сообщило иранское агентство Tasnim. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T13:57+0300
2026-03-02T13:57+0300
иран
тегеран
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_89824104d7fb8c693baab86c6cdc26c3.jpg
ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. В центральной части столицы Ирана Тегерана прогремело несколько взрывов, сообщило иранское агентство Tasnim. Других подробностей оно не привело.
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_312:0:2187:1406_1920x0_80_0_0_212b51fdf3058b39860a9de4840b1c39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, тегеран, в мире
ИРАН, Тегеран, В мире
13:57 02.03.2026
 
В центральной части Тегерана прогремели взрывы

Tasnim: в центре Тегерана прогремело несколько взрывов

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Тегеран. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. В центральной части столицы Ирана Тегерана прогремело несколько взрывов, сообщило иранское агентство Tasnim.
Других подробностей оно не привело.
 
ИРАНТегеранВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала