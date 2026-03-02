Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа опасность старых мобильных номеров - 02.03.2026
Названа опасность старых мобильных номеров
Люди нередко меняют мобильные номера, забывая, что это действие напрямую связано с вопросами безопасности. Какие последствия возможны, если вам достался чужой номер или ваш прежний номер ушел "на сторону"
Названа опасность старых мобильных номеров

Аксянов: смена номера телефона опасна потерей данных и чужими долгами

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Люди нередко меняют мобильные номера, забывая, что это действие напрямую связано с вопросами безопасности. Какие последствия возможны, если вам достался чужой номер или ваш прежний номер ушел “на сторону”, агентству "Прайм" рассказал директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов.
“Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый "карантин" - обычно до полугода - и снова поступают новым абонентам”, - пояснил он.
Но в современных условиях телефон - не просто средство связи. Это идентификатор, привязанный к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. "И когда номер уходит к другому человеку, эти связи никуда не исчезают автоматически", - указывает эксперт.
В зоне риска прежде всего предыдущий владелец номера. "Если вовремя не отвязать номер от аккаунтов, новый абонент получает техническую возможность запросить восстановление пароля. СМС с кодом придет ему. И дальше всё зависит от добросовестности конкретного человека. В лучшем случае вы потеряете доступ к старому профилю в соцсети. В худшем - к банку", - разъясняет Аксянов.
Ситуация усугубляется тем, что базы данных регулярно попадают в открытый доступ. Зная номер, злоумышленники могут проверить, к каким сервисам он привязан, и попытаться использовать эту информацию. Для нового владельца рисков меньше. Основное - звонки от коллекторов или чужих знакомых, уведомления из чатов, случайные коды подтверждения. Но это, по словам эксперта, "скорее неудобство, чем угроза".
При смене номера нужно действовать системно без спешки.
  • Составить полный список сервисов, где номер использовался. Пролистать СМС за последние месяцы, вспомнить все банковские приложения, интернет-магазины, соцсети, мессенджеры, рабочие кабинеты.
  • В каждом из них зайти в настройки и заменить старый номер на новый. "Не удалять аккаунт, а именно перепривязать", - уточняет Аксянов. Также необходимо внимание уделить двухфакторной аутентификации.
  • И наконец, прежде чем окончательно отказаться от номера, убедиться, что все ключевые сервисы переведены на новый.
“Вопрос безопасности при смене номера - это вопрос личной дисциплины. Никто не придёт и не напомнит, что ваш старый телефон до сих пор числится в базе банка или портала госуслуг. Эту работу нужно делать самому”, - подытожил эксперт.
 
