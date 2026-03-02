https://1prime.ru/20260302/telefon-867851802.html
Названа опасность старых мобильных номеров
Названа опасность старых мобильных номеров - 02.03.2026, ПРАЙМ
Названа опасность старых мобильных номеров
Люди нередко меняют мобильные номера, забывая, что это действие напрямую связано с вопросами безопасности. Какие последствия возможны, если вам достался чужой... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T03:03+0300
2026-03-02T03:03+0300
2026-03-02T03:03+0300
бизнес
технологии
мобильная связь
мобильный телефон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Люди нередко меняют мобильные номера, забывая, что это действие напрямую связано с вопросами безопасности. Какие последствия возможны, если вам достался чужой номер или ваш прежний номер ушел “на сторону”, агентству "Прайм" рассказал директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов. “Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый "карантин" - обычно до полугода - и снова поступают новым абонентам”, - пояснил он. Но в современных условиях телефон - не просто средство связи. Это идентификатор, привязанный к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. "И когда номер уходит к другому человеку, эти связи никуда не исчезают автоматически", - указывает эксперт. В зоне риска прежде всего предыдущий владелец номера. "Если вовремя не отвязать номер от аккаунтов, новый абонент получает техническую возможность запросить восстановление пароля. СМС с кодом придет ему. И дальше всё зависит от добросовестности конкретного человека. В лучшем случае вы потеряете доступ к старому профилю в соцсети. В худшем - к банку", - разъясняет Аксянов. Ситуация усугубляется тем, что базы данных регулярно попадают в открытый доступ. Зная номер, злоумышленники могут проверить, к каким сервисам он привязан, и попытаться использовать эту информацию. Для нового владельца рисков меньше. Основное - звонки от коллекторов или чужих знакомых, уведомления из чатов, случайные коды подтверждения. Но это, по словам эксперта, "скорее неудобство, чем угроза". При смене номера нужно действовать системно без спешки. “Вопрос безопасности при смене номера - это вопрос личной дисциплины. Никто не придёт и не напомнит, что ваш старый телефон до сих пор числится в базе банка или портала госуслуг. Эту работу нужно делать самому”, - подытожил эксперт.
https://1prime.ru/20260202/moskva-867131146.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, мобильная связь, мобильный телефон
Бизнес, Технологии, мобильная связь, мобильный телефон
Названа опасность старых мобильных номеров
Аксянов: смена номера телефона опасна потерей данных и чужими долгами
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Люди нередко меняют мобильные номера, забывая, что это действие напрямую связано с вопросами безопасности. Какие последствия возможны, если вам достался чужой номер или ваш прежний номер ушел “на сторону”, агентству "Прайм" рассказал директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов.
“Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый "карантин" - обычно до полугода - и снова поступают новым абонентам”, - пояснил он.
Но в современных условиях телефон - не просто средство связи. Это идентификатор, привязанный к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. "И когда номер уходит к другому человеку, эти связи никуда не исчезают автоматически", - указывает эксперт.
В метро Москвы могут ввести новые меры по досмотру мобильных телефонов
В зоне риска прежде всего предыдущий владелец номера. "Если вовремя не отвязать номер от аккаунтов, новый абонент получает техническую возможность запросить восстановление пароля. СМС с кодом придет ему. И дальше всё зависит от добросовестности конкретного человека. В лучшем случае вы потеряете доступ к старому профилю в соцсети. В худшем - к банку", - разъясняет Аксянов.
Ситуация усугубляется тем, что базы данных регулярно попадают в открытый доступ. Зная номер, злоумышленники могут проверить, к каким сервисам он привязан, и попытаться использовать эту информацию. Для нового владельца рисков меньше. Основное - звонки от коллекторов или чужих знакомых, уведомления из чатов, случайные коды подтверждения. Но это, по словам эксперта, "скорее неудобство, чем угроза".
При смене номера нужно действовать системно без спешки.
- Составить полный список сервисов, где номер использовался. Пролистать СМС за последние месяцы, вспомнить все банковские приложения, интернет-магазины, соцсети, мессенджеры, рабочие кабинеты.
- В каждом из них зайти в настройки и заменить старый номер на новый. "Не удалять аккаунт, а именно перепривязать", - уточняет Аксянов. Также необходимо внимание уделить двухфакторной аутентификации.
- И наконец, прежде чем окончательно отказаться от номера, убедиться, что все ключевые сервисы переведены на новый.
“Вопрос безопасности при смене номера - это вопрос личной дисциплины. Никто не придёт и не напомнит, что ваш старый телефон до сих пор числится в базе банка или портала госуслуг. Эту работу нужно делать самому”, - подытожил эксперт.