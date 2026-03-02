https://1prime.ru/20260302/telefon-867851802.html

Названа опасность старых мобильных номеров

Названа опасность старых мобильных номеров - 02.03.2026, ПРАЙМ

Названа опасность старых мобильных номеров

Люди нередко меняют мобильные номера, забывая, что это действие напрямую связано с вопросами безопасности. Какие последствия возможны, если вам достался чужой... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T03:03+0300

2026-03-02T03:03+0300

2026-03-02T03:03+0300

бизнес

технологии

мобильная связь

мобильный телефон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Люди нередко меняют мобильные номера, забывая, что это действие напрямую связано с вопросами безопасности. Какие последствия возможны, если вам достался чужой номер или ваш прежний номер ушел “на сторону”, агентству "Прайм" рассказал директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов. “Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый "карантин" - обычно до полугода - и снова поступают новым абонентам”, - пояснил он. Но в современных условиях телефон - не просто средство связи. Это идентификатор, привязанный к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. "И когда номер уходит к другому человеку, эти связи никуда не исчезают автоматически", - указывает эксперт. В зоне риска прежде всего предыдущий владелец номера. "Если вовремя не отвязать номер от аккаунтов, новый абонент получает техническую возможность запросить восстановление пароля. СМС с кодом придет ему. И дальше всё зависит от добросовестности конкретного человека. В лучшем случае вы потеряете доступ к старому профилю в соцсети. В худшем - к банку", - разъясняет Аксянов. Ситуация усугубляется тем, что базы данных регулярно попадают в открытый доступ. Зная номер, злоумышленники могут проверить, к каким сервисам он привязан, и попытаться использовать эту информацию. Для нового владельца рисков меньше. Основное - звонки от коллекторов или чужих знакомых, уведомления из чатов, случайные коды подтверждения. Но это, по словам эксперта, "скорее неудобство, чем угроза". При смене номера нужно действовать системно без спешки. “Вопрос безопасности при смене номера - это вопрос личной дисциплины. Никто не придёт и не напомнит, что ваш старый телефон до сих пор числится в базе банка или портала госуслуг. Эту работу нужно делать самому”, - подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20260202/moskva-867131146.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, мобильная связь, мобильный телефон