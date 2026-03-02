https://1prime.ru/20260302/tovar-867923857.html

Назван самый подорожавший в мире товар в феврале

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в феврале стал неодим, ключевой для магнитов элемент, а самым подешевевшим - какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, цена неодима, который нужен для создания мощнейших постоянных магнитов, подскочила в мире в конце зимы на 30,5% в месячном выражении. Среди других металлов, стоимость которых заметно выросла, были индий - на 23,4% - и родий - на 10,1%. Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожало соевое масло - на 13,7%, пшеница (на 10,4%) и соя (на 8,8%). Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене газолин в США - сразу 20,8%. В тройку также вошли нефть марки Brent (6,7%) и марки WTI (6,3%). В то же время самым подешевевшим в мире товаром в конце зимы стали какао-бобы, цена на которые просела на 30,2%. Значительно потеряли в стоимости также апельсиновый сок - 20,6% - и кофе сорта арабика - 20,2%.

