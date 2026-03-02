https://1prime.ru/20260302/transport-867933487.html
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров - 02.03.2026, ПРАЙМ
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров
Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T10:50+0300
2026-03-02T10:50+0300
2026-03-02T10:59+0300
экономика
россия
бизнес
рф
виталий савельев
михаил мишустин
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933691_0:180:3073:1908_1920x0_80_0_0_8998742a0ca57f670a44647fd9132d9a.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Дорожная карта предусматривает развитие транспортной инфраструктуры пяти основных коридоров: МТК "Север - Юг", Азово-Черномосркое направление, Северо-Западное направление, Восточное направление и Северный морской путь", - сказал Савельев на совещании председателя правительства РФМихаила Мишустина с вице-премьерами.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933691_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_25d01ec9bb5604c63a79bcb0e44f2459.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, виталий савельев, михаил мишустин, транспорт
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Виталий Савельев, Михаил Мишустин, Транспорт
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров
Савельев: РФ намерена развивать 5 основных международных транспортных коридоров