Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/transport-867933487.html
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров - 02.03.2026, ПРАЙМ
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров
Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T10:50+0300
2026-03-02T10:59+0300
экономика
россия
бизнес
рф
виталий савельев
михаил мишустин
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933691_0:180:3073:1908_1920x0_80_0_0_8998742a0ca57f670a44647fd9132d9a.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. &quot;Дорожная карта предусматривает развитие транспортной инфраструктуры пяти основных коридоров: МТК &quot;Север - Юг&quot;, Азово-Черномосркое направление, Северо-Западное направление, Восточное направление и Северный морской путь&quot;, - сказал Савельев на совещании председателя правительства РФМихаила Мишустина с вице-премьерами.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933691_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_25d01ec9bb5604c63a79bcb0e44f2459.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, виталий савельев, михаил мишустин, транспорт
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Виталий Савельев, Михаил Мишустин, Транспорт
10:50 02.03.2026 (обновлено: 10:59 02.03.2026)
 
Россия планирует развивать пять основных транспортных коридоров

Савельев: РФ намерена развивать 5 основных международных транспортных коридоров

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Корабли в морском порту Дудинка. Архивное фото
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россия в рамках дорожной карты предусматривает развитие пяти основных международных транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Дорожная карта предусматривает развитие транспортной инфраструктуры пяти основных коридоров: МТК "Север - Юг", Азово-Черномосркое направление, Северо-Западное направление, Восточное направление и Северный морской путь", - сказал Савельев на совещании председателя правительства РФМихаила Мишустина с вице-премьерами.

 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФВиталий СавельевМихаил МишустинТранспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала