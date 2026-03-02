https://1prime.ru/20260302/turistka-867955182.html

Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке

Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ

Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке

Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было... | 02.03.2026, ПРАЙМ

экономика

бизнес

ближний восток

оаэ

москва

аэропорт шереметьево

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было страшно, передает корреспондент РИА Новости из "Шереметьево". Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево", передал ранее корреспондент агентства. "Мы прилетели 28 февраля рано утром, сидели ждали транзит на Москву. Нам объявили, что рейса не будет. Долго сидели в аэропорту, дали ваучер, отвезли в отель... Мы начали читать новости, почему задержка (рейса - ред.). Увидели, что такое дело. Услышали грохот, мы сидели - была как будто легкая волна. Было страшно", - отметила туристка. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

ближний восток

оаэ

москва

2026

Новости

