Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/turistka-867955182.html
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:17+0300
2026-03-02T23:17+0300
экономика
бизнес
ближний восток
оаэ
москва
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864826360_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_677027bb902b2d6c4ad2daee41672088.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было страшно, передает корреспондент РИА Новости из "Шереметьево". Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево", передал ранее корреспондент агентства. "Мы прилетели 28 февраля рано утром, сидели ждали транзит на Москву. Нам объявили, что рейса не будет. Долго сидели в аэропорту, дали ваучер, отвезли в отель... Мы начали читать новости, почему задержка (рейса - ред.). Увидели, что такое дело. Услышали грохот, мы сидели - была как будто легкая волна. Было страшно", - отметила туристка. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260302/gd-867950382.html
ближний восток
оаэ
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864826360_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8ccb7c7bd549e8422ab389a8ff808f1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ближний восток, оаэ, москва, аэропорт шереметьево
Экономика, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево
23:17 02.03.2026
 
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке

Вернувшаяся туристка рассказала, как узнала о конфликте на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было страшно, передает корреспондент РИА Новости из "Шереметьево".
Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево", передал ранее корреспондент агентства.
"Мы прилетели 28 февраля рано утром, сидели ждали транзит на Москву. Нам объявили, что рейса не будет. Долго сидели в аэропорту, дали ваучер, отвезли в отель... Мы начали читать новости, почему задержка (рейса - ред.). Увидели, что такое дело. Услышали грохот, мы сидели - была как будто легкая волна. Было страшно", - отметила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Отмена авиарейсов в Москве в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
В Госдуме назвали маршруты возвращения для российских туристов из ОАЭ
20:24
 
ЭкономикаБизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКОАЭМОСКВАаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала