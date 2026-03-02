https://1prime.ru/20260302/turistka-867955182.html
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:17+0300
2026-03-02T23:17+0300
2026-03-02T23:17+0300
экономика
бизнес
ближний восток
оаэ
москва
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864826360_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_677027bb902b2d6c4ad2daee41672088.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было страшно, передает корреспондент РИА Новости из "Шереметьево". Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево", передал ранее корреспондент агентства. "Мы прилетели 28 февраля рано утром, сидели ждали транзит на Москву. Нам объявили, что рейса не будет. Долго сидели в аэропорту, дали ваучер, отвезли в отель... Мы начали читать новости, почему задержка (рейса - ред.). Увидели, что такое дело. Услышали грохот, мы сидели - была как будто легкая волна. Было страшно", - отметила туристка. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260302/gd-867950382.html
ближний восток
оаэ
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864826360_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8ccb7c7bd549e8422ab389a8ff808f1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ближний восток, оаэ, москва, аэропорт шереметьево
Экономика, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Вернувшаяся туристка рассказала, как узнала о конфликте на Ближнем Востоке