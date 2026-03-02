В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ

https://1prime.ru/20260302/turisty-867940627.html

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российским туристам при задержке или отмене рейса в ОАЭ нужно обратиться к представителю авиакомпании за информацией о перебронировании или возврате, а транзитным пассажирам - подойти к стойке перевозчика для решения вопросов по стыковке, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. "Если рейс задержан или отменён: необходимо обратиться к представителю авиакомпании, уточнить статус перебронирования или возврата. Транзитным пассажирам — подойти к стойке перевозчика для решения вопроса по стыковке", - сказал он. Кривоносов напомнил, что при длительной задержке рейса пассажиры имеют право на предоставление воды, питания и, при необходимости, размещения. По его словам, эти обязательства лежат на перевозчике в рамках международной практики авиаперевозок. Он добавил, что туристам в Дубае и Абу-Даби важно не поддаваться панике и ориентироваться исключительно на официальную информацию авиакомпаний, туроператоров, российских консульских учреждений и государственных органов. "Если вылет не состоялся из России — по авиабилетам предусмотрен 100% возврат. По отелям условия зависят от конкретного объекта, но значительная часть гостиниц предлагает перенос или возврат средств. Если же турист уже находится в ОАЭ и рейс отменён из-за форс-мажорных обстоятельств, продление проживания, как правило, осуществляется за счёт туриста - это международная практика. При этом многие отели идут навстречу и предлагают гибкие условия", - уточнил парламентарий. Политик отметил, что сейчас туроператоры сопровождают своих клиентов и помогают с размещением до возобновления авиасообщения, а также прорабатывают альтернативные пути вывоза туристов. "По информации властей ОАЭ, содействие от аэропортов и национальных авиаперевозчиков в вопросах временного размещения, питания и помощи с перебронированием билетов уже получили более 20 тысяч пассажиров", - добавил он. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

