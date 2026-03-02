https://1prime.ru/20260302/uhod-867929076.html

2 марта 2026

Уход Италии от российской нефти обошелся стране в 30 миллиардов евро

энергетика

экономика

мировая экономика

италия

ес

евростат

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Уход Италии от российской нефти обошелся ей более чем в 30 миллиардов евро за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на "черное золото" из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх. Если в 2021 году стоимость закупаемой итальянцами нефти составляла 57,9 евро за баррель, то уже в 2025 году - 61,8 евро. В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,4 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Италия переплатила 31,4 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 32,8 миллиарда евро. Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.

