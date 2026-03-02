Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уход Италии от российской нефти обошелся стране в 30 миллиардов евро - 02.03.2026, ПРАЙМ
Уход Италии от российской нефти обошелся стране в 30 миллиардов евро
энергетика
экономика
мировая экономика
италия
ес
евростат
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Уход Италии от российской нефти обошелся ей более чем в 30 миллиардов евро за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на "черное золото" из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх. Если в 2021 году стоимость закупаемой итальянцами нефти составляла 57,9 евро за баррель, то уже в 2025 году - 61,8 евро. В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,4 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Италия переплатила 31,4 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 32,8 миллиарда евро. Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
италия
мировая экономика, италия, ес, евростат
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ЕС, Евростат
07:16 02.03.2026
 
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Уход Италии от российской нефти обошелся ей более чем в 30 миллиардов евро за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на "черное золото" из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх.
Если в 2021 году стоимость закупаемой итальянцами нефти составляла 57,9 евро за баррель, то уже в 2025 году - 61,8 евро.
В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,4 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Италия переплатила 31,4 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 32,8 миллиарда евро.
Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИТАЛИЯЕСЕвростат
 
 
