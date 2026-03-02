https://1prime.ru/20260302/ukraina-867929602.html

"Диктатор, очнись!" В ЕС набросились на Зеленского после слов о Хаменеи

"Диктатор, очнись!" В ЕС набросились на Зеленского после слов о Хаменеи - 02.03.2026, ПРАЙМ

"Диктатор, очнись!" В ЕС набросились на Зеленского после слов о Хаменеи

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский напрасно надеется на смену власти в Иране. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T07:24+0300

2026-03-02T07:24+0300

2026-03-02T07:24+0300

мировая экономика

общество

иран

израиль

сша

владимир зеленский

сергей лавров

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский напрасно надеется на смену власти в Иране. "Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а (бывший верховный лидер Ирана Али. — Прим. ред.) Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим", — сказал он.Христофору отметил, что Зеленский перешел границы, когда решил насмехаться над памятью иранского лидера. "В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского", — подытожил Христофору.Ранее Владимир Зеленский заявил о поддержке ударов США по Ирану и призвал к решительным действиям, а на официальной странице Украины в социальной сети X появился пост с упоминанием аятоллы как "диктатора, с чьей смертью ничто не сравнится".Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.

https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867926684.html

https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867926271.html

https://1prime.ru/20260301/zelenskiy-867917862.html

https://1prime.ru/20260228/zelenskiy-867895069.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, израиль, сша, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф, оон