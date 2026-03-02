Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Диктатор, очнись!" В ЕС набросились на Зеленского после слов о Хаменеи - 02.03.2026
"Диктатор, очнись!" В ЕС набросились на Зеленского после слов о Хаменеи
2026-03-02T07:24+0300
2026-03-02T07:24+0300
мировая экономика
общество
иран
израиль
сша
владимир зеленский
сергей лавров
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский напрасно надеется на смену власти в Иране. "Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а (бывший верховный лидер Ирана Али. — Прим. ред.) Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим", — сказал он.Христофору отметил, что Зеленский перешел границы, когда решил насмехаться над памятью иранского лидера. "В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского", — подытожил Христофору.Ранее Владимир Зеленский заявил о поддержке ударов США по Ирану и призвал к решительным действиям, а на официальной странице Украины в социальной сети X появился пост с упоминанием аятоллы как "диктатора, с чьей смертью ничто не сравнится".Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
иран
израиль
сша
мировая экономика, общество, иран, израиль, сша, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф, оон
Мировая экономика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД РФ, ООН
"Диктатор, очнись!" В ЕС набросились на Зеленского после слов о Хаменеи

Журналист Христофору: Зеленский не должен надеяться на смену режима в Иране

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский напрасно надеется на смену власти в Иране.
"Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а (бывший верховный лидер Ирана Али. — Прим. ред.) Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим", — сказал он.
Христофору отметил, что Зеленский перешел границы, когда решил насмехаться над памятью иранского лидера.
"В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского", — подытожил Христофору.
Ранее Владимир Зеленский заявил о поддержке ударов США по Ирану и призвал к решительным действиям, а на официальной странице Украины в социальной сети X появился пост с упоминанием аятоллы как "диктатора, с чьей смертью ничто не сравнится".

Удары США и Израиля

В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
