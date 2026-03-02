https://1prime.ru/20260302/zavod-867955016.html

ТМК остановил работу цеха на Первоуральском новотрубном заводе

2026-03-02T23:08+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Первоуральский новотрубный завод" (входит в Трубную металлургическую компанию, ТМК) приостанавливает работу одного из трубопрокатных цехов на фоне устаревшего оборудования, снижения спроса на продукцию и общей ситуации в отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода. "На фоне общей ситуации в отрасли производственная программа предприятия скорректирована, запланирована приостановка некоторых агрегатов, продукция которых сегодня не востребована", - рассказали в пресс-службе предприятия. Отмечается, что данное решение никак не связано с присоединением дочерних предприятий к ТМК в рамках перехода компании на единую акцию, а отражает динамику спроса на трубную продукцию. Персонал одного из подразделений завода будет перераспределен между площадками ТМК в Первоуральске и Свердловской области. Кроме того, сотрудникам предлагается работа на новых участках и предприятиях ТМК. Также доступна возможность бесплатно приобрести новую профессию. "Трубопрокатный цех №1 ПНТЗ оснащен оборудованием довоенного времени, которое значительно уступает по эффективности более современным трубопрокатным агрегатам. С учетом текущей динамики спроса на трубную продукцию в стране продолжение его эксплуатации стало нецелесообразным с экономической точки зрения, в связи с чем предусмотрена его временная остановка и консервация", - прокомментировали на предприятии. Тем не менее, оборудование цеха будет поддерживаться в работоспособном состоянии, цех останется подключенным к электро- и водоснабжению, и в любой момент, при улучшении экономической конъюнктуры, сможет вернуться в эксплуатацию, добавили в сообщении. Ранее в январе ТМК завершила присоединение восьми ключевых дочерних предприятий к материнской компании и перешла на единую акцию. В качестве филиалов вошли Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический (Тагмет) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, а также "ТМК Трубопроводные решения" и "Торговый дом ТМК". Первоуральский новотрубный завод, который расположен в Свердловской области, является одним из ведущих предприятий России и Европы по производству стальных труб. В состав ПНТЗ входит девять основных цехов, три из которых являются трубопрокатными.

