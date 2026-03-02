Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление из-за ситуации вокруг Ирана - 02.03.2026
Зеленский сделал новое заявление из-за ситуации вокруг Ирана
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предупредил о рисках сокращения вооружения из-за удара США по Ирану, его цитирует издание "Страна.ua"."Пока война с Ираном не повлияла на поставки Украине ракет Patriot, но такие опасения в случае затягивания боевых действий существуют", — заявил он.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
16:21 02.03.2026
 
Зеленский сделал новое заявление из-за ситуации вокруг Ирана

Зеленский заявил о рисках сокращения вооружения из-за удара по Ирану

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предупредил о рисках сокращения вооружения из-за удара США по Ирану, его цитирует издание "Страна.ua".

"Пока война с Ираном не повлияла на поставки Украине ракет Patriot, но такие опасения в случае затягивания боевых действий существуют", — заявил он.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
На Западе сделали неожиданное заявление из-за ситуации вокруг Ирана
16:02
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало переполох на Западе
15:58
 
ИРАНСШАВладимир Зеленский
 
 
