Жительница Кузбасса похищала продукты из супермаркетов ведрами

Жительница Кузбасса похищала продукты из супермаркетов ведрами

2026-03-02T06:12+0300

КЕМЕРОВО, 2 мар – ПРАЙМ. Жительница города Междуреченска похищала продукты из супермаркетов ведрами, она задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. В отдел МВД "Междуреченский" с разницей в несколько дней обратились сотрудники двух супермаркетов. Они сообщили, что неизвестный похитил с витрин магазинов сыры и сливочное масло. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей. "Участковые уполномоченные полиции ОМВД "Междуреченский" установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 37-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что на "шопинг" злоумышленница приходила с ведром, в которое с витрин складывала продукты питания, после чего покидала торговые точки, не расплатившись. Похищенное она сбывала на улице прохожим. Установлена причастность подозреваемой к совершению еще 5 аналогичных преступлений", – сообщает ведомство. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы.

