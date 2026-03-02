https://1prime.ru/20260302/zoloto-867946992.html

Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке

Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ

Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке

Биржевая стоимость золота как актива-убежища растет в понедельник почти на 3% после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T18:47+0300

2026-03-02T18:47+0300

2026-03-02T18:47+0300

экономика

рынок

торги

ближний восток

сша

julius baer

comex

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001805_0:24:3556:2024_1920x0_80_0_0_fb36810b02c7177d645c9aa2c9c95618.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота как актива-убежища растет в понедельник почти на 3% после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 153,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,92%, до 5 401,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,14% - до 93,42 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что обострение конфликта между США и Ираном и неопределенность его исхода стимулируют рост цен драгоценных металлов. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Ситуация остается крайне неопределенной, и эскалация еще больше подпитывает "бычий" настрой на рынках золота и серебра, оказывая поддержку ценам и обеспечивая стабильность портфеля ценных бумаг в период повышенной волатильности на финансовых рынках", - заявил агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).

https://1prime.ru/20260302/zoloto-867931315.html

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, ближний восток, сша, julius baer, comex, иран