Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260302/zoloto-867946992.html
Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке
Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке
Биржевая стоимость золота как актива-убежища растет в понедельник почти на 3% после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T18:47+0300
2026-03-02T18:47+0300
экономика
рынок
торги
ближний восток
сша
julius baer
comex
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001805_0:24:3556:2024_1920x0_80_0_0_fb36810b02c7177d645c9aa2c9c95618.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота как актива-убежища растет в понедельник почти на 3% после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 153,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,92%, до 5 401,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,14% - до 93,42 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что обострение конфликта между США и Ираном и неопределенность его исхода стимулируют рост цен драгоценных металлов. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Ситуация остается крайне неопределенной, и эскалация еще больше подпитывает "бычий" настрой на рынках золота и серебра, оказывая поддержку ценам и обеспечивая стабильность портфеля ценных бумаг в период повышенной волатильности на финансовых рынках", - заявил агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).
https://1prime.ru/20260302/zoloto-867931315.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001805_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_79e5e0ea990612a2b7ec3c9c82dd0318.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, ближний восток, сша, julius baer, comex, иран
Экономика, Рынок, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Julius Baer, Comex, ИРАН
18:47 02.03.2026
 
Золото дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке

Золото как актив-убежище дорожает почти на 3% на фоне конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Производство золотых слитков. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота как актива-убежища растет в понедельник почти на 3% после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 153,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,92%, до 5 401,11 доллара за тройскую унцию.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,14% - до 93,42 доллара за унцию.
Аналитики отмечают, что обострение конфликта между США и Ираном и неопределенность его исхода стимулируют рост цен драгоценных металлов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Ситуация остается крайне неопределенной, и эскалация еще больше подпитывает "бычий" настрой на рынках золота и серебра, оказывая поддержку ценам и обеспечивая стабильность портфеля ценных бумаг в период повышенной волатильности на финансовых рынках", - заявил агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Цены на золото выросли на фоне роста спроса на надежные активы
09:40
 
ЭкономикаРынокТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАJulius BaerComexИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала