В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам

В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам - 03.03.2026, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам

Готовность различных российских авиакомпаний к работе в условиях новых правил может отличаться, но вся отрасль с 1 марта начала работать в обновленном формате,... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T03:17+0300

2026-03-03T03:17+0300

2026-03-03T03:17+0300

бизнес

россия

аэрофлот

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Готовность различных российских авиакомпаний к работе в условиях новых правил может отличаться, но вся отрасль с 1 марта начала работать в обновленном формате, рассказал РИА Новости член Общественного совета при Минтрансе России и первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" по производству Андрей Семенов. Изменения в Федеральные авиационные правила вступили в силу 1 марта 2026 года, они включают в себя в том числе основания для отказа от перевозки и возврата денежных средств, а также правила размещения пассажиров с детьми. "В крупных компаниях с высоким уровнем автоматизации переход к новым механизмам работы выше. Например, "Аэрофлоту" для этого потребовалось только актуализировать отдельные алгоритмы информационных систем, не пересматривая при этом общие подходы к обслуживанию пассажиров. Другим компаниям могло потребоваться больше усилий. Тем не менее, отрасль с 1 марта работает в обновленном сервисном формате", - сказал Семенов. При этом изменения не должны привести к перегрузке сервисов компаний и критическому повышению цен на авиабилеты, считает Семенов. Так, по его мнению, возможность вернуть даже невозвратные билеты в случае 30-минутной задержки, которая предусмотрена в новой редакции правил, не будет пользоваться большим спросом. "Практика показывает, что даже в ситуации задержек 99,9% пассажиров хотят улететь, а не сдавать билет. Поэтому мы не ожидаем серьёзной дополнительной нагрузки из-за возвратов", - отметил он. Наибольшие затраты авиакомпании понесут в сфере информационной безопасности, поскольку требования к защите персональных данных пассажиров и каналов связи ужесточились. В связи с этим авиакомпании вынуждены инвестировать в цифровую инфраструктуру. "Сейчас некоторым перевозчикам нужна некоторая доработка алгоритмов. И, учитывая общую тенденцию к защите информации, дополнительная защита каналов связи и передачи информации. Это, пожалуй, и является для них основной финансовой нагрузкой, связанной с внедрением изменений", - подчеркнул Семенов.

