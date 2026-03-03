Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/aeroflot-867960491.html
В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам
В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам - 03.03.2026, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам
Готовность различных российских авиакомпаний к работе в условиях новых правил может отличаться, но вся отрасль с 1 марта начала работать в обновленном формате,... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T03:17+0300
2026-03-03T03:17+0300
бизнес
россия
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867960491.jpg?1772497065
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Готовность различных российских авиакомпаний к работе в условиях новых правил может отличаться, но вся отрасль с 1 марта начала работать в обновленном формате, рассказал РИА Новости член Общественного совета при Минтрансе России и первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" по производству Андрей Семенов. Изменения в Федеральные авиационные правила вступили в силу 1 марта 2026 года, они включают в себя в том числе основания для отказа от перевозки и возврата денежных средств, а также правила размещения пассажиров с детьми. "В крупных компаниях с высоким уровнем автоматизации переход к новым механизмам работы выше. Например, "Аэрофлоту" для этого потребовалось только актуализировать отдельные алгоритмы информационных систем, не пересматривая при этом общие подходы к обслуживанию пассажиров. Другим компаниям могло потребоваться больше усилий. Тем не менее, отрасль с 1 марта работает в обновленном сервисном формате", - сказал Семенов. При этом изменения не должны привести к перегрузке сервисов компаний и критическому повышению цен на авиабилеты, считает Семенов. Так, по его мнению, возможность вернуть даже невозвратные билеты в случае 30-минутной задержки, которая предусмотрена в новой редакции правил, не будет пользоваться большим спросом. "Практика показывает, что даже в ситуации задержек 99,9% пассажиров хотят улететь, а не сдавать билет. Поэтому мы не ожидаем серьёзной дополнительной нагрузки из-за возвратов", - отметил он. Наибольшие затраты авиакомпании понесут в сфере информационной безопасности, поскольку требования к защите персональных данных пассажиров и каналов связи ужесточились. В связи с этим авиакомпании вынуждены инвестировать в цифровую инфраструктуру. "Сейчас некоторым перевозчикам нужна некоторая доработка алгоритмов. И, учитывая общую тенденцию к защите информации, дополнительная защита каналов связи и передачи информации. Это, пожалуй, и является для них основной финансовой нагрузкой, связанной с внедрением изменений", - подчеркнул Семенов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
03:17 03.03.2026
 
В "Аэрофлоте" оценили готовность авиакомпаний к новым правилам

Замглавы "Аэрофлота" Семенов: отрасль начала работать в обновленном формате

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Готовность различных российских авиакомпаний к работе в условиях новых правил может отличаться, но вся отрасль с 1 марта начала работать в обновленном формате, рассказал РИА Новости член Общественного совета при Минтрансе России и первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" по производству Андрей Семенов.
Изменения в Федеральные авиационные правила вступили в силу 1 марта 2026 года, они включают в себя в том числе основания для отказа от перевозки и возврата денежных средств, а также правила размещения пассажиров с детьми.
"В крупных компаниях с высоким уровнем автоматизации переход к новым механизмам работы выше. Например, "Аэрофлоту" для этого потребовалось только актуализировать отдельные алгоритмы информационных систем, не пересматривая при этом общие подходы к обслуживанию пассажиров. Другим компаниям могло потребоваться больше усилий. Тем не менее, отрасль с 1 марта работает в обновленном сервисном формате", - сказал Семенов.
При этом изменения не должны привести к перегрузке сервисов компаний и критическому повышению цен на авиабилеты, считает Семенов. Так, по его мнению, возможность вернуть даже невозвратные билеты в случае 30-минутной задержки, которая предусмотрена в новой редакции правил, не будет пользоваться большим спросом.
"Практика показывает, что даже в ситуации задержек 99,9% пассажиров хотят улететь, а не сдавать билет. Поэтому мы не ожидаем серьёзной дополнительной нагрузки из-за возвратов", - отметил он.
Наибольшие затраты авиакомпании понесут в сфере информационной безопасности, поскольку требования к защите персональных данных пассажиров и каналов связи ужесточились. В связи с этим авиакомпании вынуждены инвестировать в цифровую инфраструктуру.
"Сейчас некоторым перевозчикам нужна некоторая доработка алгоритмов. И, учитывая общую тенденцию к защите информации, дополнительная защита каналов связи и передачи информации. Это, пожалуй, и является для них основной финансовой нагрузкой, связанной с внедрением изменений", - подчеркнул Семенов.
 
БизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала