Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов

2026-03-03T16:38+0300

2026-03-03T16:38+0300

2026-03-03T16:45+0300

финансы

банки

россия

банк россия

ес

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по "бессрочной" заморозке суверенных активов, следует из материалов суда. "Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска 27 февраля 2026 года, язык производства по делу: французский, судебная инстанция: Общий суд, статус: находится на рассмотрении", - указывается в карточке дела.Во вторник Центробанк сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.

