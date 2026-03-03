Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов - 03.03.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов - 03.03.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов
Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по "бессрочной" заморозке суверенных активов, следует из материалов суда. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:38+0300
2026-03-03T16:45+0300
финансы
банки
россия
банк россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по "бессрочной" заморозке суверенных активов, следует из материалов суда. "Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска 27 февраля 2026 года, язык производства по делу: французский, судебная инстанция: Общий суд, статус: находится на рассмотрении", - указывается в карточке дела.Во вторник Центробанк сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.
финансы, банки, россия, банк россия, ес
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия, ЕС
16:38 03.03.2026 (обновлено: 16:45 03.03.2026)
 
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов

Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по бессрочной заморозке активов

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по "бессрочной" заморозке суверенных активов, следует из материалов суда.
"Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска 27 февраля 2026 года, язык производства по делу: французский, судебная инстанция: Общий суд, статус: находится на рассмотрении", - указывается в карточке дела.
Во вторник Центробанк сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.
Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ заявил о нарушении базовых прав на правосудие при принятии Регламента ЕС
09:00
 
ФинансыБанкиРОССИЯбанк РоссияЕС
 
 
