Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов
03.03.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов
Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по "бессрочной" заморозке суверенных активов, следует из материалов суда. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:38+0300
2026-03-03T16:38+0300
2026-03-03T16:45+0300
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по "бессрочной" заморозке суверенных активов, следует из материалов суда. "Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска 27 февраля 2026 года, язык производства по делу: французский, судебная инстанция: Общий суд, статус: находится на рассмотрении", - указывается в карточке дела.Во вторник Центробанк сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.Также в декабре ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов
Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по бессрочной заморозке активов
