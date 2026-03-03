Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценила рост объемов торгов юанем в феврале - 03.03.2026
Аналитик оценила рост объемов торгов юанем в феврале
Аналитик оценила рост объемов торгов юанем в феврале - 03.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценила рост объемов торгов юанем в феврале
рынок
рф
мосбиржа
фнб
рынок, рф, мосбиржа, фнб
Рынок, РФ, Мосбиржа, ФНБ
Аналитик оценила рост объемов торгов юанем в феврале

Аналитик Никифорова: среднедневной объем торгов юанем вырос на 11%

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Февральский среднедневной объем торгов юанем вырос на 11% относительно января на фоне роста волатильности юаневых ставок, оценила для РИА Новости аналитик по долговому рынку компании "Эйлер Аналитические технологии" Александра Никифорова.
"В феврале среднедневной оборот торгов юанем "расчетами завтра" на Мосбирже составил 10,6 миллиарда юаней (+11% м/м), против 9,56 миллиарда в январе. В феврале было празднование Нового года по восточному календарю, в связи с чем торгов в юаневом свопе и репо (денежный рынок – ред.) не было", - говорит она.
Если обратиться к операциям ЦБ РФ на российском валютном рынке в рамках работы с ФНБ, то их объем (продажи) в феврале составлял 16,52 миллиарда рублей в день. Таким образом, регулятор продавал до 15% юаней в дневном обороте валютных торгов.
Между тем, наиболее ярким событием февраля стал скачок волатильности юаневых ставок, отмечает аналитик. Так, юаневая ставка денежного рынка RUSFARCNY на Мосбирже выросла за февраль до +8,49% годовых с +0,53% на конец января. Февральский диапазон ставки составил от +0,78% до +12,77% годовых. Таким образом, показатель вышел на максимум с конца 2024 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.
"Мы ожидаем среднедневной оборот в марте на уровне 10 миллиардов юаней. Это означает рост на 15% в годовом исчислении (против 8,7 миллиарда юаней в прошлом марте)", - резюмировала Никифорова.
 
Заголовок открываемого материала