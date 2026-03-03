Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики назвали ключевой инструмент сохранения капитала в 2026 году - 03.03.2026
Аналитики назвали ключевой инструмент сохранения капитала в 2026 году
Аналитики назвали ключевой инструмент сохранения капитала в 2026 году - 03.03.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали ключевой инструмент сохранения капитала в 2026 году
Депозиты в 2026 году будут оставаться в качестве ключевого инструмента сохранения капитала, так как они ликвидны и привлекательны, рассказала директор по... | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Депозиты в 2026 году будут оставаться в качестве ключевого инструмента сохранения капитала, так как они ликвидны и привлекательны, рассказала директор по развитию финансовых продуктов "Банки.ру" Кристина Хачикян в исследовании, которое есть у РИА Новости. "Мы наблюдаем тренд на формирование депозитов как ключевого инструмента сохранения капитала в 2026 году. Это связано с ликвидностью и привлекательными условиями: финансовые маркетплейсы предлагают повышенные приветственные ставки для новых клиентов", - отмечает она. Так, на протяжении 2025 года россияне чаще всего оформляли вклады на 3 и 6 месяцев, - их доля составила более 50%. "Популярность краткосрочных депозитов объясняется повышенной доходностью и возможностью получить дополнительный бонус к ставке банка в рамках акционных предложений от финансовых маркетплейсов", - поясняет Хачикян. Аналитики выяснили, что к середине 2025 года увеличился спрос на годовые вклады (+5%), а вот интерес к депозитам на два года и более остался на прежнем уровне. "Такая статистика говорит о стремлении россиян к контролю над деньгами и быстрой смене условий размещения", - разъясняют они. Самые крупные накопления россияне размещали во втором квартале 2025 года, - в среднем 780 тысяч рублей. Как объясняют аналитики, в этот период ставки по рынку находились на пике, поэтому вкладчики активно использовали окно высоких процентов. Однако к декабрю средний чек достиг рекордного минимума - 200 тысяч рублей. Эксперты связывают это с частичным расходованием средств вкладчиков, перераспределением сбережений и ростом интереса к более гибким форматам размещения денег. "Вкладчики стали консолидировать средства, выбирая один более крупный вклад на оптимальный срок. Это говорит о переходе части аудитории от активной тактики постоянного перекладывания денег к более спокойной стратегии фиксации доходности", - комментирует аналитик Гаянэ Замалеева.
06:46 03.03.2026
 
Аналитики назвали ключевой инструмент сохранения капитала в 2026 году

Аналитики: депозиты в 2026 году будут оставаться ключевым инструментом сохранения капитала

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Депозиты в 2026 году будут оставаться в качестве ключевого инструмента сохранения капитала, так как они ликвидны и привлекательны, рассказала директор по развитию финансовых продуктов "Банки.ру" Кристина Хачикян в исследовании, которое есть у РИА Новости.
"Мы наблюдаем тренд на формирование депозитов как ключевого инструмента сохранения капитала в 2026 году. Это связано с ликвидностью и привлекательными условиями: финансовые маркетплейсы предлагают повышенные приветственные ставки для новых клиентов", - отмечает она.
Так, на протяжении 2025 года россияне чаще всего оформляли вклады на 3 и 6 месяцев, - их доля составила более 50%. "Популярность краткосрочных депозитов объясняется повышенной доходностью и возможностью получить дополнительный бонус к ставке банка в рамках акционных предложений от финансовых маркетплейсов", - поясняет Хачикян.
Аналитики выяснили, что к середине 2025 года увеличился спрос на годовые вклады (+5%), а вот интерес к депозитам на два года и более остался на прежнем уровне. "Такая статистика говорит о стремлении россиян к контролю над деньгами и быстрой смене условий размещения", - разъясняют они.
Самые крупные накопления россияне размещали во втором квартале 2025 года, - в среднем 780 тысяч рублей. Как объясняют аналитики, в этот период ставки по рынку находились на пике, поэтому вкладчики активно использовали окно высоких процентов.
Однако к декабрю средний чек достиг рекордного минимума - 200 тысяч рублей. Эксперты связывают это с частичным расходованием средств вкладчиков, перераспределением сбережений и ростом интереса к более гибким форматам размещения денег.
"Вкладчики стали консолидировать средства, выбирая один более крупный вклад на оптимальный срок. Это говорит о переходе части аудитории от активной тактики постоянного перекладывания денег к более спокойной стратегии фиксации доходности", - комментирует аналитик Гаянэ Замалеева.
 
