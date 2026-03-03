https://1prime.ru/20260303/avia-867944205.html

Как вернуть деньги за авиабилеты на Ближний Восток

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В связи с обострением обстановки в ближневосточном регионе и закрытием воздушного пространства ряд аэропортов временно приостановили работу. Авиаперевозчики вынужденно отменили перелеты. Как пассажирам вернуть деньги за билет, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, в подобных ситуациях у перевозчика возникает обязанность по возврату пассажиру полной стоимости билета или по представлению права обмена билета. Если официального уведомления об отмене пока не поступало, применяются стандартные тарифные правила.“Иными словами, вернуть деньги без удержаний можно только по возвратному тарифу. Если у вас невозвратный тариф, необходимо дождаться официальной отмены рейса перевозчиком”, - поясняет он.До появления такой информации юрист рекомендует ориентироваться исключительно на уведомления авиакомпании и не предпринимать поспешных действий. Преждевременный возврат билетов по рейсам, которые официально не заявлены как отмененные, позволит перевозчику удержать часть суммы или всю сумму платы (в зависимости от тарифа).При отмене рейса пассажир вправе обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту либо воспользоваться онлайн-сервисами перевозчика для оформления возврата денежных средств или изменения даты перелета.Как подчеркивает Данилов, особое значение имеет способ оформления маршрута. “Правила вынужденного возврата полностью действуют, если вся перевозка оформлена единым билетом, включая транзитные сегменты. Однако при самостоятельном составлении маршрута из отдельных билетов каждый перелет считается самостоятельным договором перевозки и оценивается отдельно”, - объясняет адвокат.Например, пассажир планирует поездку в Ханой. Поскольку прямых рейсов из Москвы нет, он приобретает два разных билета: первый – по маршруту Москва - Дубай (транзит) - Бангкок, второй - отдельный перелет Бангкок - Ханой. Если отменяется один из сегментов первого билета, пассажир вправе требовать возврат средств именно по этому билету как по договору, исполнение которого стало невозможным. Однако второй билет (Бангкок – Ханой) юридически не связан с первым, поэтому оснований для его возврата по причине отмены предыдущего рейса не возникает."Соответственно, риск потери стоимости второго перелета в такой ситуации несет сам пассажир как лицо, оформившее перевозку различными договорами”, - разъяснил эксперт.

ближний восток

