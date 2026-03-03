Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам сообщили, во сколько обойдется содержание автомобиля в 2026 году - 03.03.2026
Россиянам сообщили, во сколько обойдется содержание автомобиля в 2026 году
Россиянам сообщили, во сколько обойдется содержание автомобиля в 2026 году - 03.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам сообщили, во сколько обойдется содержание автомобиля в 2026 году
Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 300-480 тысяч рублей в год, рассказал исполнительный директор управления по | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T10:54+0300
2026-03-03T10:54+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863288168_0:184:3043:1896_1920x0_80_0_0_42f6ffd9bcd835f668445fa4efa6263e.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 300-480 тысяч рублей в год, рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян. Согласно оценке эксперта, "содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обходится россиянам в среднем в 25-40 тысяч рублей в месяц, или 300-480 тысяч рублей в год". "Речь идет о машине стоимостью около двух-трех миллионов рублей. В структуре расходов наибольшую долю занимают топливо (порядка 20–30% всех затрат), страховка, плановое техническое обслуживание, сезонная смена резины, амортизация и внеплановый ремонт. При активной эксплуатации и пробеге 20-25 тысяч километров в год итоговая сумма может быть выше", - сказал Ерицян в беседе с "Газетой.ru". По словам эксперта, наиболее заметный рост в 2026 году демонстрируют расходы на запчасти и сервисное обслуживание - это связано с изменением логистики, сменой поставщиков и высокой долей импортных комплектующих. Он также отметил, что одновременно увеличиваются страховые взносы, особенно по КАСКО, поскольку стоимость ремонта автомобилей растет. Подчеркивается, что цены на топливо показывают более умеренную динамику, однако при больших пробегах это тоже ощутимо отражается на общей стоимости. По оценке Ерицянa, в ряде случаев разница в расходах на бюджетную западную иномарку и китайский автомобиль сокращается: "современные китайские бренды уже сформировали устойчивый сегмент с собственными сервисными программами и развитой сетью обслуживания". Как считает эксперт, сэкономить на содержании машины можно за счет грамотного планирования: выбирать оптимальные страховые программы, отслеживать акции сервисных центров и заранее готовиться к сезонной замене шин.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
10:54 03.03.2026
 
Россиянам сообщили, во сколько обойдется содержание автомобиля в 2026 году

Содержание автомобиля в 2026 году обойдется россиянам в 300-480 тысяч рублей в год

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Водитель за рулем автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 300-480 тысяч рублей в год, рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян.
Согласно оценке эксперта, "содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обходится россиянам в среднем в 25-40 тысяч рублей в месяц, или 300-480 тысяч рублей в год".
"Речь идет о машине стоимостью около двух-трех миллионов рублей. В структуре расходов наибольшую долю занимают топливо (порядка 20–30% всех затрат), страховка, плановое техническое обслуживание, сезонная смена резины, амортизация и внеплановый ремонт. При активной эксплуатации и пробеге 20-25 тысяч километров в год итоговая сумма может быть выше", - сказал Ерицян в беседе с "Газетой.ru".
По словам эксперта, наиболее заметный рост в 2026 году демонстрируют расходы на запчасти и сервисное обслуживание - это связано с изменением логистики, сменой поставщиков и высокой долей импортных комплектующих. Он также отметил, что одновременно увеличиваются страховые взносы, особенно по КАСКО, поскольку стоимость ремонта автомобилей растет. Подчеркивается, что цены на топливо показывают более умеренную динамику, однако при больших пробегах это тоже ощутимо отражается на общей стоимости.
По оценке Ерицянa, в ряде случаев разница в расходах на бюджетную западную иномарку и китайский автомобиль сокращается: "современные китайские бренды уже сформировали устойчивый сегмент с собственными сервисными программами и развитой сетью обслуживания".
Как считает эксперт, сэкономить на содержании машины можно за счет грамотного планирования: выбирать оптимальные страховые программы, отслеживать акции сервисных центров и заранее готовиться к сезонной замене шин.
БизнесРОССИЯ
 
 
