Россиянам сообщили, во сколько обойдется содержание автомобиля в 2026 году

Россиянам сообщили, во сколько обойдется содержание автомобиля в 2026 году

Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 300-480 тысяч рублей в год, рассказал исполнительный директор управления по | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T10:54+0300

2026-03-03T10:54+0300

2026-03-03T10:54+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 300-480 тысяч рублей в год, рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян. Согласно оценке эксперта, "содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обходится россиянам в среднем в 25-40 тысяч рублей в месяц, или 300-480 тысяч рублей в год". "Речь идет о машине стоимостью около двух-трех миллионов рублей. В структуре расходов наибольшую долю занимают топливо (порядка 20–30% всех затрат), страховка, плановое техническое обслуживание, сезонная смена резины, амортизация и внеплановый ремонт. При активной эксплуатации и пробеге 20-25 тысяч километров в год итоговая сумма может быть выше", - сказал Ерицян в беседе с "Газетой.ru". По словам эксперта, наиболее заметный рост в 2026 году демонстрируют расходы на запчасти и сервисное обслуживание - это связано с изменением логистики, сменой поставщиков и высокой долей импортных комплектующих. Он также отметил, что одновременно увеличиваются страховые взносы, особенно по КАСКО, поскольку стоимость ремонта автомобилей растет. Подчеркивается, что цены на топливо показывают более умеренную динамику, однако при больших пробегах это тоже ощутимо отражается на общей стоимости. По оценке Ерицянa, в ряде случаев разница в расходах на бюджетную западную иномарку и китайский автомобиль сокращается: "современные китайские бренды уже сформировали устойчивый сегмент с собственными сервисными программами и развитой сетью обслуживания". Как считает эксперт, сэкономить на содержании машины можно за счет грамотного планирования: выбирать оптимальные страховые программы, отслеживать акции сервисных центров и заранее готовиться к сезонной замене шин.

