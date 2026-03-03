https://1prime.ru/20260303/bank-867964203.html
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС
03.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС
Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза.
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза. "Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года. Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза", - сказано там. Отмечается, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС
Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза в суде ЕС в Люксембурге