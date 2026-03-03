Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/bank-867964203.html
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС - 03.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС
Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T08:43+0300
2026-03-03T08:43+0300
финансы
мировая экономика
ес
банк россия
люксембург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза. "Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года. Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза", - сказано там. Отмечается, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
https://1prime.ru/20260302/kurs-867947441.html
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, ес, банк россия, люксембург
Финансы, Мировая экономика, ЕС, банк Россия, ЛЮКСЕМБУРГ
08:43 03.03.2026
 
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС

Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза в суде ЕС в Люксембурге

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза.
"Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года. Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза", - сказано там.
Отмечается, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
Здание Центрального банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Цб объявил официальный курс валют на вторник
Вчера, 18:03
 
ФинансыМировая экономикаЕСбанк РоссияЛЮКСЕМБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала