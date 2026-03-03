Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ
Банк России ожидает, что правительство за период с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 36 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T11:35+0300
2026-03-03T11:35+0300
11:35 03.03.2026
 
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ

ЦБ: правительство с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 36 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 25 февраля по 3 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России
Вчера, 21:39
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 323 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность на 101 миллиард рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,174 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,99 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС
08:43
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФбанк Россия
 
 
