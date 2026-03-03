https://1prime.ru/20260303/bank-867969268.html
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ
Банк России ожидает, что правительство за период с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 36 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T11:35+0300
2026-03-03T11:35+0300
2026-03-03T11:35+0300
финансы
банки
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 36 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 25 февраля по 3 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 323 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность на 101 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,174 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,99 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20260302/stavka-867952399.html
https://1prime.ru/20260303/bank-867964203.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, банк Россия
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ
ЦБ: правительство с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 36 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России
. До этого, с 25 февраля по 3 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей.
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 323 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность на 101 миллиард рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,174 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,99 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС