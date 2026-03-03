https://1prime.ru/20260303/bank-867969268.html

Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 36 млрд рублей, прогнозирует ЦБ

2026-03-03T11:35+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 4 по 10 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 36 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 25 февраля по 3 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 323 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность на 101 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,174 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,99 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

