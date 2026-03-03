Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.03.2026
Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества
Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T15:35+0300
2026-03-03T15:35+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. По его словам, следственная практика показывает, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых решительных мер. "Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", - сказал он, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
15:35 03.03.2026
 
Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества

Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией нажитого имущества

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества.
По его словам, следственная практика показывает, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых решительных мер.
"Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", - сказал он, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
Заголовок открываемого материала