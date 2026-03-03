https://1prime.ru/20260303/bastrykin-867975269.html
Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества
россия
общество
рф
ск рф
александр бастрыкин
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. По его словам, следственная практика показывает, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых решительных мер. "Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", - сказал он, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
