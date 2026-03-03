https://1prime.ru/20260303/bastrykin-867975269.html

Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества

Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества - 03.03.2026, ПРАЙМ

Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T15:35+0300

2026-03-03T15:35+0300

2026-03-03T15:35+0300

россия

общество

рф

ск рф

александр бастрыкин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849534508_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_210a54501082855c0d9cee5603d2ea53.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. По его словам, следственная практика показывает, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых решительных мер. "Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", - сказал он, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.

https://1prime.ru/20251212/bastrykin-865459789.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, ск рф, александр бастрыкин