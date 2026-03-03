Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году - 03.03.2026
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году - 03.03.2026
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
Российские следователи в 2025 году возместили потерпевшим и государству более 128 миллиардов рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российские следователи в 2025 году возместили потерпевшим и государству более 128 миллиардов рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он рассказал, что в суды всего было направлено более 93 тысячи уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых. "На основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ России удалось добиться возмещения причиненного ущерба государству и потерпевшим в размере 128 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на ежегодной итоговой коллегии ведомства. Бастрыкин рассказал, что в 2025 году было арестовано имущество подследственных на 196,5 миллиардов рублей.
россия, общество , рф, александр бастрыкин, мвд, фсб, ск рф
РОССИЯ, Общество , РФ, Александр Бастрыкин, МВД, ФСБ, СК РФ
15:37 03.03.2026
 
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году

Бастрыкин: СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российские следователи в 2025 году возместили потерпевшим и государству более 128 миллиардов рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Он рассказал, что в суды всего было направлено более 93 тысячи уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых.
"На основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ России удалось добиться возмещения причиненного ущерба государству и потерпевшим в размере 128 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на ежегодной итоговой коллегии ведомства.
Бастрыкин рассказал, что в 2025 году было арестовано имущество подследственных на 196,5 миллиардов рублей.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества
3 марта, 15:35
 
РОССИЯОбществоРФАлександр БастрыкинМВДФСБСК РФ
 
 
