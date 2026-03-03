СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году

https://1prime.ru/20260303/bastrykin-867975390.html
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российские следователи в 2025 году возместили потерпевшим и государству более 128 миллиардов рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он рассказал, что в суды всего было направлено более 93 тысячи уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых. "На основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ России удалось добиться возмещения причиненного ущерба государству и потерпевшим в размере 128 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на ежегодной итоговой коллегии ведомства. Бастрыкин рассказал, что в 2025 году было арестовано имущество подследственных на 196,5 миллиардов рублей.
