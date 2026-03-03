Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции - 03.03.2026, ПРАЙМ
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции
Свыше 14,2 тысячи уголовных дел о коррупции было расследовано в 2025 году – на четверть больше, чем годом ранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T15:42+0300
2026-03-03T15:42+0300
общество
россия
рф
александр бастрыкин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/68/840586821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46c197c140a6bdc3f231591218ad7a6f.jpg
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Свыше 14,2 тысячи уголовных дел о коррупции было расследовано в 2025 году – на четверть больше, чем годом ранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По словам главы ведомства, в 2025 году следователи большое внимание уделяли противодействию коррупции на различных уровнях госвласти. В условиях проведения специальной военной операции и реализации масштабных госпрограмм и проектов коррупционное посягательство приобретает повышенную опасность стратегического характера. "В истекшем году передано в суды 14 200 уголовных дел о коррупционных посягательствах, что почти на четверть больше, чем годом ранее, из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СК РФ. Бастрыкин добавил, что в фокусе внимания постоянно находится разоблачение устойчивых скрытых коррупционных схем. "Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры", - заключил он.
рф
общество , россия, рф, александр бастрыкин, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
15:42 03.03.2026
 
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции

Бастрыкин: СК расследовал 14 тысяч уголовных дел о коррупции в 2025 году

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Свыше 14,2 тысячи уголовных дел о коррупции было расследовано в 2025 году – на четверть больше, чем годом ранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По словам главы ведомства, в 2025 году следователи большое внимание уделяли противодействию коррупции на различных уровнях госвласти. В условиях проведения специальной военной операции и реализации масштабных госпрограмм и проектов коррупционное посягательство приобретает повышенную опасность стратегического характера.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества
15:35
"В истекшем году передано в суды 14 200 уголовных дел о коррупционных посягательствах, что почти на четверть больше, чем годом ранее, из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СК РФ.
Бастрыкин добавил, что в фокусе внимания постоянно находится разоблачение устойчивых скрытых коррупционных схем.
"Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры", - заключил он.
Бастрыкин призвал расширить перечень коррупционных преступлений
9 декабря 2025, 00:17
 
ОбществоРОССИЯРФАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
