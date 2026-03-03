Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции

https://1prime.ru/20260303/bastrykin-867975526.html
Свыше 14,2 тысячи уголовных дел о коррупции было расследовано в 2025 году – на четверть больше, чем годом ранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Свыше 14,2 тысячи уголовных дел о коррупции было расследовано в 2025 году – на четверть больше, чем годом ранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По словам главы ведомства, в 2025 году следователи большое внимание уделяли противодействию коррупции на различных уровнях госвласти. В условиях проведения специальной военной операции и реализации масштабных госпрограмм и проектов коррупционное посягательство приобретает повышенную опасность стратегического характера. "В истекшем году передано в суды 14 200 уголовных дел о коррупционных посягательствах, что почти на четверть больше, чем годом ранее, из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СК РФ. Бастрыкин добавил, что в фокусе внимания постоянно находится разоблачение устойчивых скрытых коррупционных схем. "Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры", - заключил он.
