СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления - 03.03.2026, ПРАЙМ
СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T15:46+0300
2026-03-03T15:46+0300
2026-03-03T15:47+0300
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства. Бастрыкин добавил, что позиция СК РФ заключается в том, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому. "Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - добавил Бастрыкин. Глава СК РФ также отметил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тысячи преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.
СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции Бастрыкин
добавил, что позиция СК РФ
заключается в том, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому.
"Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - добавил Бастрыкин.
Глава СК РФ также отметил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тысячи преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.
