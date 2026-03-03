https://1prime.ru/20260303/bastrykin-867975670.html

СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства. Бастрыкин добавил, что позиция СК РФ заключается в том, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому. "Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - добавил Бастрыкин. Глава СК РФ также отметил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тысячи преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.

