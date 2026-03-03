СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-03T15:46+0300
2026-03-03T15:47+0300
бизнес
общество
россия
рф
александр бастрыкин
ск рф
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства. Бастрыкин добавил, что позиция СК РФ заключается в том, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому. "Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - добавил Бастрыкин. Глава СК РФ также отметил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тысячи преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.
бизнес, общество , россия, рф, александр бастрыкин, ск рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
15:46 03.03.2026 (обновлено: 15:47 03.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции
15:42
Бастрыкин добавил, что позиция СК РФ заключается в том, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому.
"Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - добавил Бастрыкин.
Глава СК РФ также отметил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тысячи преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.
Бастрыкин предложил наказывать коррупционеров полной конфискацией имущества
15:35
 
БизнесОбществоРОССИЯРФАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
