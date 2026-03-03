Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белорусская товарная биржа запустила торги березовым соком - 03.03.2026
Белорусская товарная биржа запустила торги березовым соком
рынок
торги
белоруссия
МИНСК, 3 мар - ПРАЙМ. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) начала торги березовым соком. "ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" приглашает принять участие в электронных биржевых торгах березовым соком по заявкам продавцов на внутренний рынок Республики Беларусь", - говорится в сообщении биржи. Первую партию березового сока объемом 10 тонн приобрел у одного из лесных хозяйств Минской области крупный белорусский производитель соков и нектаров. Торги проводятся сезонно в режиме прямого аукциона, то есть на повышение цены. По данным БУТБ, ежегодно предприятия лесного хозяйства Белоруссии заготавливают около 20 тысяч тонн березового сока, большая часть которого идет на переработку.
белоруссия
рынок, торги, белоруссия
Рынок, Торги, БЕЛОРУССИЯ
21:17 03.03.2026
 
Белорусская товарная биржа запустила торги березовым соком

Белорусская универсальная товарная биржа запустила торги березовым соком

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МИНСК, 3 мар - ПРАЙМ. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) начала торги березовым соком.
"ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" приглашает принять участие в электронных биржевых торгах березовым соком по заявкам продавцов на внутренний рынок Республики Беларусь", - говорится в сообщении биржи.
Первую партию березового сока объемом 10 тонн приобрел у одного из лесных хозяйств Минской области крупный белорусский производитель соков и нектаров.
Торги проводятся сезонно в режиме прямого аукциона, то есть на повышение цены.
По данным БУТБ, ежегодно предприятия лесного хозяйства Белоруссии заготавливают около 20 тысяч тонн березового сока, большая часть которого идет на переработку.
Рынок Торги БЕЛОРУССИЯ
 
 
