Белорусская товарная биржа запустила торги березовым соком
Белорусская товарная биржа запустила торги березовым соком - 03.03.2026, ПРАЙМ
Белорусская товарная биржа запустила торги березовым соком
03.03.2026
МИНСК, 3 мар - ПРАЙМ. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) начала торги березовым соком. "ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" приглашает принять участие в электронных биржевых торгах березовым соком по заявкам продавцов на внутренний рынок Республики Беларусь", - говорится в сообщении биржи. Первую партию березового сока объемом 10 тонн приобрел у одного из лесных хозяйств Минской области крупный белорусский производитель соков и нектаров. Торги проводятся сезонно в режиме прямого аукциона, то есть на повышение цены. По данным БУТБ, ежегодно предприятия лесного хозяйства Белоруссии заготавливают около 20 тысяч тонн березового сока, большая часть которого идет на переработку.
