Белорусская товарная биржа запустила торги березовым соком

2026-03-03T21:17+0300

рынок

торги

белоруссия

МИНСК, 3 мар - ПРАЙМ. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) начала торги березовым соком. "ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" приглашает принять участие в электронных биржевых торгах березовым соком по заявкам продавцов на внутренний рынок Республики Беларусь", - говорится в сообщении биржи. Первую партию березового сока объемом 10 тонн приобрел у одного из лесных хозяйств Минской области крупный белорусский производитель соков и нектаров. Торги проводятся сезонно в режиме прямого аукциона, то есть на повышение цены. По данным БУТБ, ежегодно предприятия лесного хозяйства Белоруссии заготавливают около 20 тысяч тонн березового сока, большая часть которого идет на переработку.

белоруссия

2026

рынок, торги, белоруссия