Безработица в Японии в январе выросла до 2,7 процента
Безработица в Японии в январе выросла до 2,7 процента
2026-03-03T07:52+0300
2026-03-03T07:52+0300
2026-03-03T08:26+0300
экономика
мировая экономика
япония
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе выросла до 2,7% с отметки декабря в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на декабрьском уровне. Число безработных в стране по итогам января составило 1,91 миллиона человек, что на 180 тысяч (на 10,4%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,45 миллиона человек, уменьшившись на 400 тысяч (на 1%) в годовом выражении.
