https://1prime.ru/20260303/bezrabotitsa-867963674.html

Безработица в Японии в январе выросла до 2,7 процента

Безработица в Японии в январе выросла до 2,7 процента - 03.03.2026, ПРАЙМ

Безработица в Японии в январе выросла до 2,7 процента

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе выросла до 2,7% с отметки декабря в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T07:52+0300

2026-03-03T07:52+0300

2026-03-03T08:26+0300

экономика

мировая экономика

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_0:126:2480:1521_1920x0_80_0_0_782c1d6df96e12ecec24c0f164660256.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе выросла до 2,7% с отметки декабря в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на декабрьском уровне. Число безработных в стране по итогам января составило 1,91 миллиона человек, что на 180 тысяч (на 10,4%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,45 миллиона человек, уменьшившись на 400 тысяч (на 1%) в годовом выражении.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония