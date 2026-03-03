Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе превысили 650 долларов впервые с 2023 года - 03.03.2026
https://1prime.ru/20260303/birzha-867968493.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 650 долларов впервые с 2023 года
Биржевые цены на газ в Европе превысили 650 долларов впервые с 2023 года - 03.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе превысили 650 долларов впервые с 2023 года
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 6 февраля 2023 года превысили 650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T11:18+0300
2026-03-03T11:48+0300
газ
европа
нидерланды
qatarenergy
катар
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867968939_0:559:2645:2047_1920x0_80_0_0_330d2cf4aca2e7f2c2ec24ca0f0ddf7d.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 6 февраля 2023 года превысили 650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10.30 мск их стоимость составляла 656,3 доллара (+21,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 539,2 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 650 долларов цены на газ превысили впервые с 6 февраля 2023 года. В понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867954258.html
европа
нидерланды
катар
газ, европа, нидерланды, qatarenergy, катар, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, QatarEnergy, КАТАР, ICE
11:18 03.03.2026 (обновлено: 11:48 03.03.2026)
 
Биржевые цены на газ в Европе превысили 650 долларов впервые с 2023 года

ICE: биржевые цены на газ в Европе превысили 650 долларов впервые с 2023 года

© AP Photo / RONALD ZAKРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
© AP Photo / RONALD ZAK
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 6 февраля 2023 года превысили 650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10.30 мск их стоимость составляла 656,3 доллара (+21,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 539,2 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 650 долларов цены на газ превысили впервые с 6 февраля 2023 года.
В понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
ГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫQatarEnergyКАТАРICE
 
 
