Биржевые цены на газ в Европе впервые с 2023 года превысили 700 долларов
2026-03-03T11:28+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10.52 мск их стоимость составляла 710,8 доллара (+31,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 539,2 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 700 долларов цены на газ превысили впервые с 23 января 2023 года. Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников.
