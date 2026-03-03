https://1prime.ru/20260303/birzha-867968800.html

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 2023 года превысили 700 долларов

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 2023 года превысили 700 долларов - 03.03.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 2023 года превысили 700 долларов

03.03.2026

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10.52 мск их стоимость составляла 710,8 доллара (+31,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 539,2 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 700 долларов цены на газ превысили впервые с 23 января 2023 года. Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников.

