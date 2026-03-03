Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/byudzhet-867976180.html
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год - 03.03.2026, ПРАЙМ
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:00+0300
2026-03-03T16:00+0300
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214715_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_965ec4b170eaa4afd36affe355a8d99b.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Уровень кассового исполнения бюджета за прошлый год у нас составил 99%", – сказал Артюхин. Такого хорошего результата удалось добиться не только благодаря командной работе в правительстве России, но и цифровым решениям, указал он. В ноябре Артюхина с докладом принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда глава ведомства доложил о работе Казначейства по повышению эффективности государственных расходов, в том числе с использованием цифровых инструментов, а также о контрольно-надзорной деятельности в сфере гособоронзаказа.
https://1prime.ru/20260303/rubli-867975835.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214715_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_65d9af010b7b5ac2a28b88eeddb26fe0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
16:00 03.03.2026
 
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год

Артюхин: уровень исполнения бюджета РФ за 2025 г составил 99%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФедеральное казначейство России
Федеральное казначейство России - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Федеральное казначейство России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Уровень кассового исполнения бюджета за прошлый год у нас составил 99%", – сказал Артюхин.
Такого хорошего результата удалось добиться не только благодаря командной работе в правительстве России, но и цифровым решениям, указал он.
В ноябре Артюхина с докладом принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда глава ведомства доложил о работе Казначейства по повышению эффективности государственных расходов, в том числе с использованием цифровых инструментов, а также о контрольно-надзорной деятельности в сфере гособоронзаказа.
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин
15:50
 
РОССИЯРФВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала