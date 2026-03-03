Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/byudzhet-867977510.html
Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей
Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей - 03.03.2026, ПРАЙМ
Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей
Казначейство РФ в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей, из них более 1 триллиона составили доходы федерального бюджета, сообщил глава ведомства... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:41+0300
2026-03-03T16:41+0300
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214723_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a63acac8cddc99a15d86f083d5081f0.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Казначейство РФ в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей, из них более 1 триллиона составили доходы федерального бюджета, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Заработали в казну в прошлом году 1,5 триллиона рублей. Из них 1 триллион 183 миллиарда рублей – это доходы собственно федерального бюджета, а 328 миллиардов – почувствовали серьезное подспорье наши регионы. Начисляем фактические проценты по остаткам на их счетах, которые позволяют (эти деньги, средства, ресурсы, 328 миллиардов) им, конечно, решать свои оперативные вопросы", - сказал Артюхин. Казначейство является третьим администратором доходов федерального бюджета, отметил Артюхин. "В 2021 году прошла очень серьезная реформа казначейской системы. Создан единый казначейский счет, который объединяет всю без исключения ликвидность всей бюджетной системы России – все субъекты, все муниципалитеты у нас на этом едином счете", - сказал он. Речь идет не просто о сосредоточении всех ресурсов, а ведомство ими активно управляет: размещает на депозитах, размещает в финансовых инструментах, подчеркнул Артюхин. "Безусловно, просчитываем все финансовые риски, всё вовремя возвращается", - добавил он.
https://1prime.ru/20260303/putin-867977244.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_05329ab303348e46e14fe8971b46e007.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
16:41 03.03.2026
 
Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей

Артюхин: казначейство РФ в 2025 году перечислило в бюджет 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федерального Казначейства
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Казначейство РФ в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей, из них более 1 триллиона составили доходы федерального бюджета, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Заработали в казну в прошлом году 1,5 триллиона рублей. Из них 1 триллион 183 миллиарда рублей – это доходы собственно федерального бюджета, а 328 миллиардов – почувствовали серьезное подспорье наши регионы. Начисляем фактические проценты по остаткам на их счетах, которые позволяют (эти деньги, средства, ресурсы, 328 миллиардов) им, конечно, решать свои оперативные вопросы", - сказал Артюхин.
Казначейство является третьим администратором доходов федерального бюджета, отметил Артюхин. "В 2021 году прошла очень серьезная реформа казначейской системы. Создан единый казначейский счет, который объединяет всю без исключения ликвидность всей бюджетной системы России – все субъекты, все муниципалитеты у нас на этом едином счете", - сказал он.
Речь идет не просто о сосредоточении всех ресурсов, а ведомство ими активно управляет: размещает на депозитах, размещает в финансовых инструментах, подчеркнул Артюхин. "Безусловно, просчитываем все финансовые риски, всё вовремя возвращается", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
16:27
 
РОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала