Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей

Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей

2026-03-03T16:41+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Казначейство РФ в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей, из них более 1 триллиона составили доходы федерального бюджета, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Заработали в казну в прошлом году 1,5 триллиона рублей. Из них 1 триллион 183 миллиарда рублей – это доходы собственно федерального бюджета, а 328 миллиардов – почувствовали серьезное подспорье наши регионы. Начисляем фактические проценты по остаткам на их счетах, которые позволяют (эти деньги, средства, ресурсы, 328 миллиардов) им, конечно, решать свои оперативные вопросы", - сказал Артюхин. Казначейство является третьим администратором доходов федерального бюджета, отметил Артюхин. "В 2021 году прошла очень серьезная реформа казначейской системы. Создан единый казначейский счет, который объединяет всю без исключения ликвидность всей бюджетной системы России – все субъекты, все муниципалитеты у нас на этом едином счете", - сказал он. Речь идет не просто о сосредоточении всех ресурсов, а ведомство ими активно управляет: размещает на депозитах, размещает в финансовых инструментах, подчеркнул Артюхин. "Безусловно, просчитываем все финансовые риски, всё вовремя возвращается", - добавил он.

