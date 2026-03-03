Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива - 03.03.2026
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива
россия
ормузский пролив
иран
кирилл дмитриев
персидский залив
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал серьезные потрясения на сырьевых рынках из-за закрытия Ормузского пролива. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. "Впереди ожидаются серьезные потрясения на рынках сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя статистику о доле поставляемых через пролив компонентов удобрений. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от Ормузского пролива. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена барреля Brent уже подскакивала выше 80 долларов.
РОССИЯ, Ормузский пролив, ИРАН, Кирилл Дмитриев, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
09:57 03.03.2026
 
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал серьезные потрясения на сырьевых рынках из-за закрытия Ормузского пролива.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский газ
Вчера, 22:41
"Впереди ожидаются серьезные потрясения на рынках сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя статистику о доле поставляемых через пролив компонентов удобрений.
Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от Ормузского пролива.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена барреля Brent уже подскакивала выше 80 долларов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
Вчера, 16:52
 
РОССИЯОрмузский проливИРАНКирилл ДмитриевПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
