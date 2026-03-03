https://1prime.ru/20260303/dmitriev-867966442.html

Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива

Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал серьезные потрясения на сырьевых рынках из-за закрытия Ормузского пролива. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. "Впереди ожидаются серьезные потрясения на рынках сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя статистику о доле поставляемых через пролив компонентов удобрений. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от Ормузского пролива. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена барреля Brent уже подскакивала выше 80 долларов.

