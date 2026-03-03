https://1prime.ru/20260303/ekaterinburg-867962334.html

2026-03-03T06:07+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – ПРАЙМ. Первый после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово". "Самолет авиакомпании Flydubai, рейс FZ-8263, прибыл в 6.00 по местному времени (4.00 мск – ред.)", – свидетельствуют данные табло. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

