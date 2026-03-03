https://1prime.ru/20260303/ekonomika-867966122.html

Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России

Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России - 03.03.2026, ПРАЙМ

Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев поздравил с 60-летием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив его вклад | 03.03.2026, ПРАЙМ

ЕРЕВАН, 3 мар – ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев поздравил с 60-летием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив его вклад в развитие экономики России и упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК. "Вы вносите большой вклад в поступательное развитие экономики России, реализацию масштабных национальных и международных задач, упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в поздравительном письме. От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал Мишустину крепкого здоровья, благополучия, реализации всех планов и инициатив во благо народа России.

