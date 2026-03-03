Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России - 03.03.2026
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев поздравил с 60-летием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив его вклад | 03.03.2026
ЕРЕВАН, 3 мар – ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев поздравил с 60-летием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив его вклад в развитие экономики России и упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК. "Вы вносите большой вклад в поступательное развитие экономики России, реализацию масштабных национальных и международных задач, упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в поздравительном письме. От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал Мишустину крепкого здоровья, благополучия, реализации всех планов и инициатив во благо народа России.
михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, рф
Михаил Мишустин, Евразийская экономическая комиссия, РФ
09:42 03.03.2026
 
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России

Председатель коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 3 мар – ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев поздравил с 60-летием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив его вклад в развитие экономики России и упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Вы вносите большой вклад в поступательное развитие экономики России, реализацию масштабных национальных и международных задач, упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в поздравительном письме.
От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал Мишустину крепкого здоровья, благополучия, реализации всех планов и инициатив во благо народа России.
