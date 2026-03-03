https://1prime.ru/20260303/ekonomika-867966122.html
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России - 03.03.2026, ПРАЙМ
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев поздравил с 60-летием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив его вклад | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T09:42+0300
2026-03-03T09:42+0300
2026-03-03T09:42+0300
михаил мишустин
евразийская экономическая комиссия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg
ЕРЕВАН, 3 мар – ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев поздравил с 60-летием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив его вклад в развитие экономики России и упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК. "Вы вносите большой вклад в поступательное развитие экономики России, реализацию масштабных национальных и международных задач, упрочение интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в поздравительном письме. От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал Мишустину крепкого здоровья, благополучия, реализации всех планов и инициатив во благо народа России.
https://1prime.ru/20260130/eaes-867052109.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_55dad2f467775dbff1faac5cc082f4c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, рф
Михаил Мишустин, Евразийская экономическая комиссия, РФ
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России
Председатель коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России