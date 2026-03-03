https://1prime.ru/20260303/ekspert-867959750.html

Эксперт рассказала о среднем размере социальной пенсии

Эксперт рассказала о среднем размере социальной пенсии - 03.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о среднем размере социальной пенсии

Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T02:32+0300

2026-03-03T02:32+0300

2026-03-03T02:32+0300

экономика

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867959750.jpg?1772494345

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. "С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента", - сказала Подольская. Эксперт уточнила, что коэффициент индексации рассчитан с учетом федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января составляет 16 288 рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, михаил мишустин