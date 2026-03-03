Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала о среднем размере социальной пенсии - 03.03.2026
Эксперт рассказала о среднем размере социальной пенсии
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. "С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента", - сказала Подольская. Эксперт уточнила, что коэффициент индексации рассчитан с учетом федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января составляет 16 288 рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек.
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
"С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента", - сказала Подольская.
Эксперт уточнила, что коэффициент индексации рассчитан с учетом федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января составляет 16 288 рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек.
 
