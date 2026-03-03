Эксперты рассказали о ценах на самые популярные подарки на 8 Марта

https://1prime.ru/20260303/eksperty-867962103.html

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Среди самых популярных подарков на 8 Марта в годовом выражении заметно подешевели более дорогие: стоимость поездки в Турцию или Египет снизилась на 11,3% и 16,5% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В преддверии Международного женского дня АКРА провело анализ динамики средних потребительских цен на популярные подарки к 8 марта... Заметно подешевели более дорогие подарки. Поездки в Турцию снизились в цене на 11,3%, а в Египет - на целых 16,5%. Во многом это заслуга укрепившегося рубля: по данным Банка России, официальный курс доллара за 2025 год уменьшился на 23,45 рубля", - сказал он. Среди гаджетов подешевели планшеты - на 1,4% и беспроводные наушники - на 1,5%. Женские туфли символически сбавили 0,9%, сообщил эксперт. Помимо этого, он отметил умеренное удорожание косметики и парфюмерии: туалетная вода подорожала на 6,5%, тушь для ресниц - на 4,6%. А вот свежесрезанные цветы, которые годом ранее лидировали по темпам роста (тогда они прибавили 19,3%), в этот раз прибавили всего 3%. По его словам, лидером роста стали билеты в театр - их средняя цена увеличилась сразу на 22,3%. "Такой заметный скачок, вероятно, связан с возросшим интересом к культурному досугу внутри страны: по оценкам Kassir.ru, за январь-сентябрь 2025 года продажи билетов в натуральном выражении выросли на 19%", - объяснил Тренин. Также подорожали шоколадные конфеты - 10,6%. Главная причина - сохранявшаяся в 2025 году высокая стоимость какао-бобов на мировом рынке, заключил эксперт.

