Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о ценах на самые популярные подарки на 8 Марта - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/eksperty-867962103.html
Эксперты рассказали о ценах на самые популярные подарки на 8 Марта
Эксперты рассказали о ценах на самые популярные подарки на 8 Марта - 03.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о ценах на самые популярные подарки на 8 Марта
Среди самых популярных подарков на 8 Марта в годовом выражении заметно подешевели более дорогие: стоимость поездки в Турцию или Египет снизилась на 11,3% и... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T05:48+0300
2026-03-03T07:15+0300
бизнес
турция
египет
акра
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867962103.jpg?1772511314
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Среди самых популярных подарков на 8 Марта в годовом выражении заметно подешевели более дорогие: стоимость поездки в Турцию или Египет снизилась на 11,3% и 16,5% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В преддверии Международного женского дня АКРА провело анализ динамики средних потребительских цен на популярные подарки к 8 марта... Заметно подешевели более дорогие подарки. Поездки в Турцию снизились в цене на 11,3%, а в Египет - на целых 16,5%. Во многом это заслуга укрепившегося рубля: по данным Банка России, официальный курс доллара за 2025 год уменьшился на 23,45 рубля", - сказал он. Среди гаджетов подешевели планшеты - на 1,4% и беспроводные наушники - на 1,5%. Женские туфли символически сбавили 0,9%, сообщил эксперт. Помимо этого, он отметил умеренное удорожание косметики и парфюмерии: туалетная вода подорожала на 6,5%, тушь для ресниц - на 4,6%. А вот свежесрезанные цветы, которые годом ранее лидировали по темпам роста (тогда они прибавили 19,3%), в этот раз прибавили всего 3%. По его словам, лидером роста стали билеты в театр - их средняя цена увеличилась сразу на 22,3%. "Такой заметный скачок, вероятно, связан с возросшим интересом к культурному досугу внутри страны: по оценкам Kassir.ru, за январь-сентябрь 2025 года продажи билетов в натуральном выражении выросли на 19%", - объяснил Тренин. Также подорожали шоколадные конфеты - 10,6%. Главная причина - сохранявшаяся в 2025 году высокая стоимость какао-бобов на мировом рынке, заключил эксперт.
турция
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, турция, египет, акра, банк россия, банк россии
Бизнес, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, АКРА, банк Россия, Банк России
05:48 03.03.2026 (обновлено: 07:15 03.03.2026)
 
Эксперты рассказали о ценах на самые популярные подарки на 8 Марта

Тренин: поездки в Турцию и Египет впреддверии 8 Марта подешевели на 11,3% и 16,5%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Среди самых популярных подарков на 8 Марта в годовом выражении заметно подешевели более дорогие: стоимость поездки в Турцию или Египет снизилась на 11,3% и 16,5% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В преддверии Международного женского дня АКРА провело анализ динамики средних потребительских цен на популярные подарки к 8 марта... Заметно подешевели более дорогие подарки. Поездки в Турцию снизились в цене на 11,3%, а в Египет - на целых 16,5%. Во многом это заслуга укрепившегося рубля: по данным Банка России, официальный курс доллара за 2025 год уменьшился на 23,45 рубля", - сказал он.
Среди гаджетов подешевели планшеты - на 1,4% и беспроводные наушники - на 1,5%. Женские туфли символически сбавили 0,9%, сообщил эксперт.
Помимо этого, он отметил умеренное удорожание косметики и парфюмерии: туалетная вода подорожала на 6,5%, тушь для ресниц - на 4,6%. А вот свежесрезанные цветы, которые годом ранее лидировали по темпам роста (тогда они прибавили 19,3%), в этот раз прибавили всего 3%.
По его словам, лидером роста стали билеты в театр - их средняя цена увеличилась сразу на 22,3%. "Такой заметный скачок, вероятно, связан с возросшим интересом к культурному досугу внутри страны: по оценкам Kassir.ru, за январь-сентябрь 2025 года продажи билетов в натуральном выражении выросли на 19%", - объяснил Тренин.
Также подорожали шоколадные конфеты - 10,6%. Главная причина - сохранявшаяся в 2025 году высокая стоимость какао-бобов на мировом рынке, заключил эксперт.
 
БизнесТУРЦИЯЕГИПЕТАКРАбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала