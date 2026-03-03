Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Агроэкспорте" заявили о рекордном экспорте десертных сиропов из России - 03.03.2026
В "Агроэкспорте" заявили о рекордном экспорте десертных сиропов из России
В "Агроэкспорте" заявили о рекордном экспорте десертных сиропов из России - 03.03.2026
В "Агроэкспорте" заявили о рекордном экспорте десертных сиропов из России
Российский экспорт десертных сиропов по итогам 2025 года вырос на 34% в стоимостном выражении и достиг порядка 5,8 тысячи тонн на сумму более 12,5 миллиона... | 03.03.2026, ПРАЙМ
11:11 03.03.2026
 
В "Агроэкспорте" заявили о рекордном экспорте десертных сиропов из России

"Агроэкспорт": российский экспорт десертных сиропов в 2025 году вырос на 34%

Контейнеры с товарами - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Контейнеры с товарами. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт десертных сиропов по итогам 2025 года вырос на 34% в стоимостном выражении и достиг порядка 5,8 тысячи тонн на сумму более 12,5 миллиона долларов, обновив исторический максимум, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Россия превзошла исторический максимум экспорта десертных сиропов. Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 5,8 тысячи тонн десертных сиропов на сумму более 12,5 миллиона долларов. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 22% в натуральном выражении и 34% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что ранее максимальный объем экспорта этой продукции был зафиксирован в 2024 году. Тогда он составил 4,7 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов.
В центре добавили, что самыми крупными импортерами в стоимостном выражении по итогам 2025 года стали Казахстан - с закупками на порядка 4,8 миллиона долларов, Белоруссия - около 4,2 миллиона долларов и Узбекистан - более 1,6 миллиона долларов. Пятерку крупнейших покупателей замкнули Азербайджан с импортом, превышающим 400 тысяч долларов, и Туркмения - более 340 тысяч долларов.
