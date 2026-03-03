В "Агроэкспорте" заявили о рекордном экспорте десертных сиропов из России

https://1prime.ru/20260303/eksport-867968355.html
2026-03-03T11:11+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт десертных сиропов по итогам 2025 года вырос на 34% в стоимостном выражении и достиг порядка 5,8 тысячи тонн на сумму более 12,5 миллиона долларов, обновив исторический максимум, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Россия превзошла исторический максимум экспорта десертных сиропов. Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 5,8 тысячи тонн десертных сиропов на сумму более 12,5 миллиона долларов. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 22% в натуральном выражении и 34% - в стоимостном", - говорится в сообщении. Там уточнили, что ранее максимальный объем экспорта этой продукции был зафиксирован в 2024 году. Тогда он составил 4,7 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов. В центре добавили, что самыми крупными импортерами в стоимостном выражении по итогам 2025 года стали Казахстан - с закупками на порядка 4,8 миллиона долларов, Белоруссия - около 4,2 миллиона долларов и Узбекистан - более 1,6 миллиона долларов. Пятерку крупнейших покупателей замкнули Азербайджан с импортом, превышающим 400 тысяч долларов, и Туркмения - более 340 тысяч долларов.
