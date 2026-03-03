Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе - 03.03.2026
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе - 03.03.2026, ПРАЙМ
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе
Устный экзамен по истории перед ОГЭ в 9 классе будет введен с 2027/2028 учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T12:42+0300
2026-03-03T12:42+0300
общество
рф
россия
сергей кравцов
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/79/834237929_0:187:3071:1914_1920x0_80_0_0_0954d0e21f96b63d9a71536440eddacc.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устный экзамен по истории перед ОГЭ в 9 классе будет введен с 2027/2028 учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года", - сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, уже готов план подготовки учителей и школьников к проведению и сдаче устного экзамена по истории.
рф
2026
Новости
ru-RU
общество , рф, россия, сергей кравцов
Общество , РФ, РОССИЯ, Сергей Кравцов
12:42 03.03.2026
 
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе

Кравцов: устный экзамен по истории в 9 классе введут в 2027/2028 учебном году

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устный экзамен по истории перед ОГЭ в 9 классе будет введен с 2027/2028 учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года", - сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
По его словам, уже готов план подготовки учителей и школьников к проведению и сдаче устного экзамена по истории.
ОбществоРФРОССИЯСергей Кравцов
 
 
