Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе

2026-03-03T12:42+0300

общество

рф

россия

сергей кравцов

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устный экзамен по истории перед ОГЭ в 9 классе будет введен с 2027/2028 учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года", - сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, уже готов план подготовки учителей и школьников к проведению и сдаче устного экзамена по истории.

рф

