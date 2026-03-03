https://1prime.ru/20260303/ekzamen-867970573.html
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе
2026-03-03T12:42+0300
общество
рф
россия
сергей кравцов
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устный экзамен по истории перед ОГЭ в 9 классе будет введен с 2027/2028 учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года", - сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, уже готов план подготовки учителей и школьников к проведению и сдаче устного экзамена по истории.
рф
Новости
общество , рф, россия, сергей кравцов
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе
