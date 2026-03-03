Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не сможет изменить позицию России по Украине, заявили в МИД - 03.03.2026, ПРАЙМ
ЕС не сможет изменить позицию России по Украине, заявили в МИД
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не смог и не сможет при помощи санкций изменить позицию России по Украине и принудить Москву к урегулированию без учета основных элементов ее позиции, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. "Изменить подходы нашей страны к ситуации на Украине Брюсселю не удалось и не удастся. То, что это в принципе задача из разряда невыполнимых, в ЕС до сих пор понимают далеко не все, продолжая упорствовать в необходимости наращивания санкционного давления на нашу страну с тем, чтобы принудить нас к урегулированию украинского кризиса без учета ключевых элементов российской позиции по данному вопросу", - сказал он в комментарии "Известиям". Как пишет издание, дипломат указал, что постоянная штамповка Брюсселем новых санкционных пакетов демонстрирует тупиковость санкционной политики Евросоюза. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
01:35 03.03.2026
 
ЕС не сможет изменить позицию России по Украине, заявили в МИД

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не смог и не сможет при помощи санкций изменить позицию России по Украине и принудить Москву к урегулированию без учета основных элементов ее позиции, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Изменить подходы нашей страны к ситуации на Украине Брюсселю не удалось и не удастся. То, что это в принципе задача из разряда невыполнимых, в ЕС до сих пор понимают далеко не все, продолжая упорствовать в необходимости наращивания санкционного давления на нашу страну с тем, чтобы принудить нас к урегулированию украинского кризиса без учета ключевых элементов российской позиции по данному вопросу", - сказал он в комментарии "Известиям".
Как пишет издание, дипломат указал, что постоянная штамповка Брюсселем новых санкционных пакетов демонстрирует тупиковость санкционной политики Евросоюза.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
