Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:56+0300
2026-03-03T16:56+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство. "В ходе состоявшейся беседы основное внимание уделено резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке в результате начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи Борисенко и Йосефа. Уточняется, что с российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция о необходимости поиска решений возникающих проблем на фундаментальной основе международного права и Устава ООН.
16:56 03.03.2026
 
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство.
"В ходе состоявшейся беседы основное внимание уделено резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке в результате начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи Борисенко и Йосефа.
Уточняется, что с российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция о необходимости поиска решений возникающих проблем на фундаментальной основе международного права и Устава ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров
13:49
 
