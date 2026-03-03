https://1prime.ru/20260303/eskalatsiya-867978788.html

Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ

Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T16:56+0300

2026-03-03T16:56+0300

2026-03-03T16:56+0300

россия

израиль

ближний восток

мировая экономика

оон

мид

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ed5f6dcf0776a08207cf76ca77403fc.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство. "В ходе состоявшейся беседы основное внимание уделено резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке в результате начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи Борисенко и Йосефа. Уточняется, что с российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция о необходимости поиска решений возникающих проблем на фундаментальной основе международного права и Устава ООН.

https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972942.html

израиль

ближний восток

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, израиль, ближний восток, мировая экономика, оон, мид, москва