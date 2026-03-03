https://1prime.ru/20260303/eskalatsiya-867978788.html
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:56+0300
2026-03-03T16:56+0300
2026-03-03T16:56+0300
россия
израиль
ближний восток
мировая экономика
оон
мид
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ed5f6dcf0776a08207cf76ca77403fc.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство. "В ходе состоявшейся беседы основное внимание уделено резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке в результате начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи Борисенко и Йосефа. Уточняется, что с российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция о необходимости поиска решений возникающих проблем на фундаментальной основе международного права и Устава ООН.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972942.html
израиль
ближний восток
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72c2e321bfe91afd1e671c808c3ce89d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, ближний восток, мировая экономика, оон, мид, москва
РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мировая экономика, ООН, МИД, МОСКВА
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Борисенко обсудил с послом Израиля Йосефом ситуацию на Ближнем Востоке