Евро дешевеет к доллару на фоне ситуации на Ближнем Востоке - 03.03.2026
Евро дешевеет к доллару на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Евро дешевеет к доллару на фоне ситуации на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Стоимость доллара растет к евро и слабо снижается к иене во вторник утром из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном, при этом... | 03.03.2026, ПРАЙМ
рынок
иран
ближний восток
сша
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и слабо снижается к иене во вторник утром из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном, при этом Европа в наибольшей степени может быть затронута проблемами с импортом энергоносителей, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.59 мск курс евро к доллару снижается до 1,1668 доллара с 1,1690 доллара за евро на предыдущим закрытием. Курс доллара к иене в то же время опускается до 157,39 иены с уровня прошлого закрытия в 156,47 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,16% - до 98,72 пункта. Инвесторы во вторник продолжают наблюдать за ситуацией в мире при оценке валютных рынков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. "Европа... выделяется среди крупнейших экономик тем, что по-прежнему испытывает большую потребность в импорте энергоносителей", - цитирует информационное агентство Рейтер слова валютного стратега Национального австралийского банка Родриго Катрила (Rodrigo Catril). В то же время отсутствие альтернатив доллару затрудняет инвесторам возможность держаться от него подальше в периоды повышенной волатильности, сообщил Рейтеру главный инвестиционный директор Mercer Advisors в Денвере Дон Калканьи (Don Calcagni). Также Рейтер передает заявление министра финансов Японии Сацуки Катаямы о том, что интервенции на валютном рынке остаются одним из вариантов защиты иены. Кроме того, инвесторы будут следить за выступлением Кадзуо Уэды, главы центробанка Японии, которое состоится позже во вторник, для получения сигналов о будущих повышениях учётной ставки.
иран
ближний восток
сша
рынок, иран, ближний восток, сша
Рынок, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
09:30 03.03.2026
 
Евро дешевеет к доллару на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Евро дешевеет к доллару на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Знаки евро и доллара . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и слабо снижается к иене во вторник утром из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном, при этом Европа в наибольшей степени может быть затронута проблемами с импортом энергоносителей, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.59 мск курс евро к доллару снижается до 1,1668 доллара с 1,1690 доллара за евро на предыдущим закрытием.
Курс доллара к иене в то же время опускается до 157,39 иены с уровня прошлого закрытия в 156,47 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,16% - до 98,72 пункта.
Инвесторы во вторник продолжают наблюдать за ситуацией в мире при оценке валютных рынков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Европа... выделяется среди крупнейших экономик тем, что по-прежнему испытывает большую потребность в импорте энергоносителей", - цитирует информационное агентство Рейтер слова валютного стратега Национального австралийского банка Родриго Катрила (Rodrigo Catril).
В то же время отсутствие альтернатив доллару затрудняет инвесторам возможность держаться от него подальше в периоды повышенной волатильности, сообщил Рейтеру главный инвестиционный директор Mercer Advisors в Денвере Дон Калканьи (Don Calcagni).
Также Рейтер передает заявление министра финансов Японии Сацуки Катаямы о том, что интервенции на валютном рынке остаются одним из вариантов защиты иены. Кроме того, инвесторы будут следить за выступлением Кадзуо Уэды, главы центробанка Японии, которое состоится позже во вторник, для получения сигналов о будущих повышениях учётной ставки.
Рынок ИРАН БЛИЖНИЙ ВОСТОК США
 
 
