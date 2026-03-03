https://1prime.ru/20260303/evropa-867959067.html

"Все меняется". На Западе вспомнили о дружбе с Россией на фоне атак на Иран

"Все меняется". На Западе вспомнили о дружбе с Россией на фоне атак на Иран

политика

ес

иран

сша

европа

россия

МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Из-за обострения ситуации в Иране в европейских странах может углубиться кризис в энергетической сфере, такое мнение Крайнер в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер."Из-за событий в Иране Европа может столкнуться с серьезными проблемами в цепочках поставок. <…> Сокращение нефтяной экономики замедляет всю экономику. <…> Европа особенно уязвима, так как уже переживает энергетический кризис, созданный собственными руками, и это лишь ухудшает положение. Нас не устраивают "грязные" российские углеводороды, поэтому мы стремились перейти на более "демократичные" поставки из США и Катара. Теперь же поставки газа из Катара в ЕС могут быть под угрозой. Таким образом, Европа оказывается в большой беде и в при этом разрушает свою атомную энергетику," — заявил он.Эксперт считает, что недальновидные шаги европейских лидеров в отношении России и США ставят под угрозу экономическую стабильность ЕС."Мы разрушали отношения с Россией. Европейские державы также вступили в противостояние с США при администрации Трампа, но теперь все это меняется. <…> Как мне кажется, европейские экономики, которые уже находятся в глубокой рецессии, теперь, похоже, движутся к депрессии и, вероятно, гиперинфляции", — объяснил политолог.Трафик судов через Ормузский пролив резко сократился после ударов США и Израиля по Ирану, а страховые компании начали увеличивать военные премии и пересматривать условия страхового покрытия на фоне усиления угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок оказывается в состоянии фактического паралича из-за опасности.28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, поступают сообщения о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.

иран

сша

европа

2026

ес, иран, сша, европа, россия