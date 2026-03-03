Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все меняется". На Западе вспомнили о дружбе с Россией на фоне атак на Иран - 03.03.2026
Политика
"Все меняется". На Западе вспомнили о дружбе с Россией на фоне атак на Иран
"Все меняется". На Западе вспомнили о дружбе с Россией на фоне атак на Иран
01:23 03.03.2026
 
"Все меняется". На Западе вспомнили о дружбе с Россией на фоне атак на Иран

Политолог Крайнер: конфликт в Иране усугубит энергетические проблемы Европы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Из-за обострения ситуации в Иране в европейских странах может углубиться кризис в энергетической сфере, такое мнение Крайнер в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер.
"Из-за событий в Иране Европа может столкнуться с серьезными проблемами в цепочках поставок. <…> Сокращение нефтяной экономики замедляет всю экономику. <…> Европа особенно уязвима, так как уже переживает энергетический кризис, созданный собственными руками, и это лишь ухудшает положение. Нас не устраивают "грязные" российские углеводороды, поэтому мы стремились перейти на более "демократичные" поставки из США и Катара. Теперь же поставки газа из Катара в ЕС могут быть под угрозой. Таким образом, Европа оказывается в большой беде и в при этом разрушает свою атомную энергетику," — заявил он.
Эксперт считает, что недальновидные шаги европейских лидеров в отношении России и США ставят под угрозу экономическую стабильность ЕС.
"Мы разрушали отношения с Россией. Европейские державы также вступили в противостояние с США при администрации Трампа, но теперь все это меняется. <…> Как мне кажется, европейские экономики, которые уже находятся в глубокой рецессии, теперь, похоже, движутся к депрессии и, вероятно, гиперинфляции", — объяснил политолог.
Трафик судов через Ормузский пролив резко сократился после ударов США и Израиля по Ирану, а страховые компании начали увеличивать военные премии и пересматривать условия страхового покрытия на фоне усиления угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок оказывается в состоянии фактического паралича из-за опасности.
28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, поступают сообщения о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.
Заголовок открываемого материала