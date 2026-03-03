https://1prime.ru/20260303/finansy-867852134.html
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги - 03.03.2026, ПРАЙМ
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги
В 2026 году финансовая дисциплина — вопрос выживания. Экономика адаптируется к последствиям глобальной турбулентности, процентные ставки по кредитам остаются... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T02:02+0300
2026-03-03T02:02+0300
2026-03-03T02:02+0300
опора россии
финансы
инвестиции
финансовые услуги
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866708120_0:137:2528:1559_1920x0_80_0_0_8a6e3ee1c2f21ff3bf49ace42d7e80d8.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В 2026 году финансовая дисциплина — вопрос выживания. Экономика адаптируется к последствиям глобальной турбулентности, процентные ставки по кредитам остаются высокими, а цифровые привычки незаметно влияют на ваш кошелек. Какие поведенческие ловушки сегодня особенно опасны, рассказал агентству “Прайм” эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.1. Подписки по принципу "потом разберусь"Всё больше сервисов маскируют реальные расходы за ежемесячными списаниями: от стримингов до "умных" приложений. Пользователь теряет контроль, ведь каждое списание кажется незначительным — 299 рублей здесь, 499 рублей там — но в год сумма превращается в ощутимую статью расходов.2. Оплата "в рассрочку на 0%" без понимания условийМногие площадки в 2026 году активно продвигают "беспроцентные" рассрочки, но часто они включают скрытые комиссии, платные уведомления или дополнительные услуги. И даже если процентов нет, сам факт отложенного платежа превращает вас в зависимого от долга потребителя.3. Эффект "инфляции образа жизни"После роста доходов люди автоматически увеличивают расходы: апгрейд смартфона, аренда лучшей квартиры, частые поездки бизнес-классом. В итоге дополнительный доход не превращается в капитал, а съедается привычками.4. Хаотическое инвестирование "по трендам"С 2025 года рынок переполнен "трендовыми" инструментами — от AI-активов до ESG-облигаций. Проблема в том, что большинство инвестирует без стратегии, следуя инфо-шуму Telegram-каналов и YouTube-аналитиков.5. Игнорирование налоговой эффективности“В 2026 году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Многие игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут составлять десятки тысяч рублей ежегодно”, - указал эксперт.Финансовая гигиена в 2026 году — это не просто отказ от импульсивных покупок. Это управление вниманием и сознанием в мире, где технологии зарабатывают на вашей импульсивности. Маленькие привычки — огромные деньги, заключил Сергей Елин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866708120_134:0:2395:1696_1920x0_80_0_0_138a07779ec9eceb0ec3368a893ea431.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опора россии, финансы, инвестиции, финансовые услуги
Опора России, Финансы, инвестиции, финансовые услуги
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги
Эксперт Елин назвал пять финансовых привычек, которые не дают накопить деньги
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В 2026 году финансовая дисциплина — вопрос выживания. Экономика адаптируется к последствиям глобальной турбулентности, процентные ставки по кредитам остаются высокими, а цифровые привычки незаметно влияют на ваш кошелек. Какие поведенческие ловушки сегодня особенно опасны, рассказал агентству “Прайм” эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
1. Подписки по принципу "потом разберусь"
Всё больше сервисов маскируют реальные расходы за ежемесячными списаниями: от стримингов до "умных" приложений. Пользователь теряет контроль, ведь каждое списание кажется незначительным — 299 рублей здесь, 499 рублей там — но в год сумма превращается в ощутимую статью расходов.
- Что делать: раз в квартал проводите "чистку" подписок и оставляйте только те, что реально используете.
2. Оплата "в рассрочку на 0%" без понимания условий
Многие площадки в 2026 году активно продвигают "беспроцентные" рассрочки, но часто они включают скрытые комиссии, платные уведомления или дополнительные услуги. И даже если процентов нет, сам факт отложенного платежа превращает вас в зависимого от долга потребителя.
- Что делать: использовать рассрочку только в рамках фиксированного бюджета и с расчетом сроков закрытия.
3. Эффект "инфляции образа жизни"
После роста доходов люди автоматически увеличивают расходы: апгрейд смартфона, аренда лучшей квартиры, частые поездки бизнес-классом. В итоге дополнительный доход не превращается в капитал, а съедается привычками.
- Что делать: при повышении дохода старайтесь фиксировать уровень расходов минимум на 6 месяцев и направлять прирост в инвестиции или подушку безопасности.
4. Хаотическое инвестирование "по трендам"
С 2025 года рынок переполнен "трендовыми" инструментами — от AI-активов до ESG-облигаций. Проблема в том, что большинство инвестирует без стратегии, следуя инфо-шуму Telegram-каналов и YouTube-аналитиков.
- Что делать: формируйте инвестиционный план с учётом целей и горизонта хранения средств, а не хайпа.
5. Игнорирование налоговой эффективности
“В 2026 году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Многие игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут составлять десятки тысяч рублей ежегодно”, - указал эксперт.
- Что делать: раз в год проводить "налоговой аудит" своих финансов: проверить вычеты, структуру активов и отчётность.
Финансовая гигиена в 2026 году — это не просто отказ от импульсивных покупок. Это управление вниманием и сознанием в мире, где технологии зарабатывают на вашей импульсивности. Маленькие привычки — огромные деньги, заключил Сергей Елин.