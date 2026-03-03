Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги - 03.03.2026, ПРАЙМ
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги
В 2026 году финансовая дисциплина — вопрос выживания. Экономика адаптируется к последствиям глобальной турбулентности, процентные ставки по кредитам остаются... | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В 2026 году финансовая дисциплина — вопрос выживания. Экономика адаптируется к последствиям глобальной турбулентности, процентные ставки по кредитам остаются высокими, а цифровые привычки незаметно влияют на ваш кошелек. Какие поведенческие ловушки сегодня особенно опасны, рассказал агентству “Прайм” эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.1. Подписки по принципу "потом разберусь"Всё больше сервисов маскируют реальные расходы за ежемесячными списаниями: от стримингов до "умных" приложений. Пользователь теряет контроль, ведь каждое списание кажется незначительным — 299 рублей здесь, 499 рублей там — но в год сумма превращается в ощутимую статью расходов.2. Оплата "в рассрочку на 0%" без понимания условийМногие площадки в 2026 году активно продвигают "беспроцентные" рассрочки, но часто они включают скрытые комиссии, платные уведомления или дополнительные услуги. И даже если процентов нет, сам факт отложенного платежа превращает вас в зависимого от долга потребителя.3. Эффект "инфляции образа жизни"После роста доходов люди автоматически увеличивают расходы: апгрейд смартфона, аренда лучшей квартиры, частые поездки бизнес-классом. В итоге дополнительный доход не превращается в капитал, а съедается привычками.4. Хаотическое инвестирование "по трендам"С 2025 года рынок переполнен "трендовыми" инструментами — от AI-активов до ESG-облигаций. Проблема в том, что большинство инвестирует без стратегии, следуя инфо-шуму Telegram-каналов и YouTube-аналитиков.5. Игнорирование налоговой эффективности“В 2026 году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Многие игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут составлять десятки тысяч рублей ежегодно”, - указал эксперт.Финансовая гигиена в 2026 году — это не просто отказ от импульсивных покупок. Это управление вниманием и сознанием в мире, где технологии зарабатывают на вашей импульсивности. Маленькие привычки — огромные деньги, заключил Сергей Елин.
опора россии, финансы, инвестиции, финансовые услуги
Опора России, Финансы, инвестиции, финансовые услуги
02:02 03.03.2026
 
Пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают ваши деньги

Эксперт Елин назвал пять финансовых привычек, которые не дают накопить деньги

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Большие мешки, наполненные российскими рублями, сложены рядом с золотыми слитками и иностранной валютой - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В 2026 году финансовая дисциплина — вопрос выживания. Экономика адаптируется к последствиям глобальной турбулентности, процентные ставки по кредитам остаются высокими, а цифровые привычки незаметно влияют на ваш кошелек. Какие поведенческие ловушки сегодня особенно опасны, рассказал агентству “Прайм” эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
1. Подписки по принципу "потом разберусь"
Всё больше сервисов маскируют реальные расходы за ежемесячными списаниями: от стримингов до "умных" приложений. Пользователь теряет контроль, ведь каждое списание кажется незначительным — 299 рублей здесь, 499 рублей там — но в год сумма превращается в ощутимую статью расходов.
  • Что делать: раз в квартал проводите "чистку" подписок и оставляйте только те, что реально используете.
2. Оплата "в рассрочку на 0%" без понимания условий
Многие площадки в 2026 году активно продвигают "беспроцентные" рассрочки, но часто они включают скрытые комиссии, платные уведомления или дополнительные услуги. И даже если процентов нет, сам факт отложенного платежа превращает вас в зависимого от долга потребителя.
  • Что делать: использовать рассрочку только в рамках фиксированного бюджета и с расчетом сроков закрытия.
3. Эффект "инфляции образа жизни"
После роста доходов люди автоматически увеличивают расходы: апгрейд смартфона, аренда лучшей квартиры, частые поездки бизнес-классом. В итоге дополнительный доход не превращается в капитал, а съедается привычками.
  • Что делать: при повышении дохода старайтесь фиксировать уровень расходов минимум на 6 месяцев и направлять прирост в инвестиции или подушку безопасности.
4. Хаотическое инвестирование "по трендам"
С 2025 года рынок переполнен "трендовыми" инструментами — от AI-активов до ESG-облигаций. Проблема в том, что большинство инвестирует без стратегии, следуя инфо-шуму Telegram-каналов и YouTube-аналитиков.
  • Что делать: формируйте инвестиционный план с учётом целей и горизонта хранения средств, а не хайпа.
5. Игнорирование налоговой эффективности
“В 2026 году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Многие игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут составлять десятки тысяч рублей ежегодно”, - указал эксперт.
  • Что делать: раз в год проводить "налоговой аудит" своих финансов: проверить вычеты, структуру активов и отчётность.
Финансовая гигиена в 2026 году — это не просто отказ от импульсивных покупок. Это управление вниманием и сознанием в мире, где технологии зарабатывают на вашей импульсивности. Маленькие привычки — огромные деньги, заключил Сергей Елин.
 
Заголовок открываемого материала