Голикова назвала единство народов России главным стратегическим ресурсом
Единство народов России является стратегическим ресурсом и опорой государства, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Единство народов России является стратегическим ресурсом и опорой государства, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Единство народов, и об этом свидетельствует вся наша история, это наш с вами стратегический ресурс, это наша с вами опора", - сказала Голикова во время заседания Оргкомитета по проведению Года единства народов России. Она отметила, что оргкомитет объединил на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, отвечающих за реализацию государственной национальной политики, представителей различных организаций, учреждений, средств массовой информации, деятелей культуры, экспертов, представителей гражданского общества. В конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года.
