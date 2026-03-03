https://1prime.ru/20260303/gosduma-867957949.html

В Госдуме предложили создать канал писем и посылок для семей участников СВО

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили создать специальный канал писем и посылок для семей участников СВО в экосистеме АО "Почта России". Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Представляется необходимым создание в экосистеме АО "Почта России" специализированного "Приоритетного канала СВО", который должен обеспечить сквозную приоритизацию всей корреспонденции, касающейся участников специальной военной операции и членов их семей", - сказано в письме. Ключевым инструментом, как подчеркивают авторы инициативы, может стать внедрение машиночитаемых QR-кодов на документах, оформляемых военкоматами и Единым расчетным центром, что позволит при сканировании автоматически идентифицировать принадлежность отправления к категории СВО и присваивать ему высший приоритет при сортировке, минуя общие очереди. Кроме того, предлагается обеспечить полноценную интеграцию информационных систем Минобороны и Почты России с порталом Госуслуг, что позволит членам семей военнослужащих подавать запросы в электронном виде и получать юридически значимые документы через сервис "Госпочта" без необходимости ожидания бумажной пересылки. "Целесообразно создать на Госуслугах специализированный раздел и чат-бот для первичной обработки обращений, проверки статуса отправлений и предоставления справочной информации семьям, чтобы минимизировать их вынужденные визиты в отделения", - добавляется в обращении. Вместе с тем, исходя из текущих экономических условий и логистических возможностей, по словам парламентариев, представляется обоснованным и реализуемым сценарий, при котором государство вправе обеспечить оперативное решение вопроса доставки соответствующих отправлений посредством перераспределения указанных функций и задач в пользу иных организаций, осуществляющих логистическую деятельность. Уточняется, что на рынке в настоящее время осуществляют деятельность частные операторы, обладающие необходимой материально-технической базой и организационными компетенциями для надлежащего исполнения соответствующих задач, а реализация такого подхода позволит обеспечить непрерывность оказания услуг без выделения дополнительных бюджетных ассигнований и без принятия государством новых расходных обязательств. При этом, авторы считают принципиально важным, чтобы выработка решений в отношении АО "Почта России" осуществлялась с соблюдением принципов равенства участников гражданского оборота и недопущения ограничений конкуренции, не повлекла ущемления прав и законных интересов иных участников рынка, осуществляющих аналогичную деятельность на конкурентной основе и способных обеспечить сопоставимый уровень качества и надежности оказания услуг. Для реализации предложенных инициатив предлагается создать межведомственную рабочую группу с участием министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства обороны и АО "Почта России". Целью такой группы, по мнению депутатов, должна стать выработка дорожной карты по запуску "Приоритетного канала СВО", цифровизации обмена данными и нормативному закреплению особого статуса корреспонденции, связанной с участниками специальной военной операции.

