https://1prime.ru/20260303/harkov-867962755.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T06:46+0300
2026-03-03T06:46+0300
2026-03-03T06:46+0300
экономика
харьков
харьковская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867962755.jpg?1772509581
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
харьков
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, харьковская область
Экономика, ХАРЬКОВ, Харьковская область
В Харькове прогремел взрыв
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.