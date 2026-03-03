https://1prime.ru/20260303/harkov-867962755.html

В Харькове прогремел взрыв

2026-03-03T06:46+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

2026

