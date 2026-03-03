Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия увеличила экспорт серебра в Россию - 03.03.2026
Индия увеличила экспорт серебра в Россию
Индия увеличила экспорт серебра в Россию - 03.03.2026, ПРАЙМ
Индия увеличила экспорт серебра в Россию
Индия по итогам 2025 года увеличила экспорт серебра в Россию до максимальной за 9 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года увеличила экспорт серебра в Россию до максимальной за 9 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, в минувшем году индийские компании поставили на российский рынок серебра на 910 тысяч долларов против 900 тысяч в 2024 году. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. Больше всего при этом Индия поставила серебра в Великобританию (на эту страну пришлось 74,3% всего экспорта), США (10,2%) и Германию (2,3%). На долю России пришлось чуть больше 1%.
06:16 03.03.2026
 
Индия увеличила экспорт серебра в Россию

Индия в 2025 году увеличила экспорт серебра в Россию до максимальной за 9 лет суммы

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года увеличила экспорт серебра в Россию до максимальной за 9 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, в минувшем году индийские компании поставили на российский рынок серебра на 910 тысяч долларов против 900 тысяч в 2024 году. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
Больше всего при этом Индия поставила серебра в Великобританию (на эту страну пришлось 74,3% всего экспорта), США (10,2%) и Германию (2,3%). На долю России пришлось чуть больше 1%.
 
