https://1prime.ru/20260303/indija-867962409.html

Индия увеличила экспорт серебра в Россию

Индия увеличила экспорт серебра в Россию - 03.03.2026, ПРАЙМ

Индия увеличила экспорт серебра в Россию

Индия по итогам 2025 года увеличила экспорт серебра в Россию до максимальной за 9 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T06:16+0300

2026-03-03T06:16+0300

2026-03-03T06:16+0300

экономика

бизнес

россия

индия

великобритания

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867962409.jpg?1772507766

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года увеличила экспорт серебра в Россию до максимальной за 9 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, в минувшем году индийские компании поставили на российский рынок серебра на 910 тысяч долларов против 900 тысяч в 2024 году. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. Больше всего при этом Индия поставила серебра в Великобританию (на эту страну пришлось 74,3% всего экспорта), США (10,2%) и Германию (2,3%). На долю России пришлось чуть больше 1%.

индия

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, великобритания, сша