Индия увеличила экспорт серебра в Россию

2026-03-03T06:16+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года увеличила экспорт серебра в Россию до максимальной за 9 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, в минувшем году индийские компании поставили на российский рынок серебра на 910 тысяч долларов против 900 тысяч в 2024 году. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
Больше всего при этом Индия поставила серебра в Великобританию (на эту страну пришлось 74,3% всего экспорта), США (10,2%) и Германию (2,3%). На долю России пришлось чуть больше 1%.
