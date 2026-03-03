Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: при атаках на ядерный объект в Иране повреждены несколько зданий - 03.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: при атаках на ядерный объект в Иране повреждены несколько зданий
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Ряд зданий на ядерном объекте в иранском городе Натанз получили повреждения в результате американо-израильских атак, сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor. "Спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе... Согласно анализу изображений, проведенному CNN, повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что эти сооружения могли служить точками доступа для рабочих и транспорта к подземным сооружениям объекта. В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не видит признаков того, что какие-либо ядерные объекты Ирана, включая АЭС в Бушере, были атакованы или повреждены в результате ударов США и Израиля. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
СМИ: при атаках на ядерный объект в Иране повреждены несколько зданий

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Ряд зданий на ядерном объекте в иранском городе Натанз получили повреждения в результате американо-израильских атак, сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor.
"Спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе... Согласно анализу изображений, проведенному CNN, повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что эти сооружения могли служить точками доступа для рабочих и транспорта к подземным сооружениям объекта.
В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не видит признаков того, что какие-либо ядерные объекты Ирана, включая АЭС в Бушере, были атакованы или повреждены в результате ударов США и Израиля.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
