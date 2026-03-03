Заявление посла России по Ирану вызвало неожиданную реакцию на Западе
Мема: РФ может стать посредником в урегулировании ситуации по Ирану
Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема поддержал в соцсети X желание России стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
"Россия продолжает оставаться главным действующим лицом в деле установления мира и деэскалации", — говорится в публикации.
Политик добавил, что в нынешней ситуации мир рискует оказаться в состоянии мировой войны с непредсказуемыми последствиями.
Так он прокомментировал заявление посла России в Израиле Анатолия Викторова о том, что Москва готова содействовать диалогу, учитывая налаженные отношения со всеми странами региона.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе.
Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
