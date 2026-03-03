https://1prime.ru/20260303/iran-867975947.html

Заявление посла России по Ирану вызвало неожиданную реакцию на Западе

Заявление посла России по Ирану вызвало неожиданную реакцию на Западе - 03.03.2026, ПРАЙМ

Заявление посла России по Ирану вызвало неожиданную реакцию на Западе

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема поддержал в соцсети X желание России стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Ирана."Россия... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T15:56+0300

2026-03-03T15:56+0300

2026-03-03T15:56+0300

израиль

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема поддержал в соцсети X желание России стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Ирана."Россия продолжает оставаться главным действующим лицом в деле установления мира и деэскалации", — говорится в публикации.Политик добавил, что в нынешней ситуации мир рискует оказаться в состоянии мировой войны с непредсказуемыми последствиями.Так он прокомментировал заявление посла России в Израиле Анатолия Викторова о том, что Москва готова содействовать диалогу, учитывая налаженные отношения со всеми странами региона.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе.Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.

https://1prime.ru/20260302/rossiya-867941284.html

https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867942879.html

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, иран